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04:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Жители Хабаровского края стали чаще оформлять ипотеку

За полгода банки выдали жилищных кредитов на 7 млрд рублей.

Источник: Reuters

За шесть месяцев этого года в регионе выдано 3 751 жилищных кредитов — это на 10% больше, чем годом ранее. Жители региона взяли в банках 7,2 млрд рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

При этом, средняя ставка в июне 2017 года составила 11,1% — на 2,3 процентных пункта ниже показателя июня 2016 года.

В краевом министерстве строительства отмечают — люди стали реже брать ипотеку, чтобы вложить деньги в строящееся жилье. В этом году только 13% кредитов были направлены на покупку квартир в домах, которые еще не сдали в эксплуатацию.

Такое недоверие к застройщикам можно объяснить. Только в Хабаровске своих квартир дожидаются сотни дольщиков. Среди проблемных объектов: жилой комплекс «Казачья гора» на Тихоокеанской, малоэтажные дома по улице Хорышева и Алексеевской, а также дом № 23 по улице Павла Морозова.

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