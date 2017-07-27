Жители Хабаровского края стали чаще оформлять ипотеку

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За шесть месяцев этого года в регионе выдано 3 751 жилищных кредитов — это на 10% больше, чем годом ранее. Жители региона взяли в банках 7,2 млрд рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

При этом, средняя ставка в июне 2017 года составила 11,1% — на 2,3 процентных пункта ниже показателя июня 2016 года.

В краевом министерстве строительства отмечают — люди стали реже брать ипотеку, чтобы вложить деньги в строящееся жилье. В этом году только 13% кредитов были направлены на покупку квартир в домах, которые еще не сдали в эксплуатацию.