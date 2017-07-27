Показательными прыжками с парашютом в Иркутске отметят День ВДВ
Составлена полная программа праздника.
Составлена полная программа праздника.
Праздник пройдет в Иркутске 2 августа в честь Дня
По праздничной программе в 11:00 у мемориала «Вечный огонь» состоится торжественный митинг. После ветераны ВДВ и войск специального назначения пройдут по улицам Ленина, Карла Маркса к памятнику Александру III. Во время движения колонн проезд транспорта по этим улицам будет запрещен.
Кроме того, на набережной у памятника Александру III состоится концерт, пройдут показательные выступления военных, будет работать полевая кухня. Предполагается, что в рамках мероприятия пройдут показательные прыжки с парашютом.