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04:19 (мск), источник: АиФ Иркутск

Показательными прыжками с парашютом в Иркутске отметят День ВДВ

Составлена полная программа праздника.

Праздник пройдет в Иркутске 2 августа в честь Дня воздушно-десантных войск. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии со ссылкой на председателя общественной организации «Союз десантников» Вячеслава Лесина.

По праздничной программе в 11:00 у мемориала «Вечный огонь» состоится торжественный митинг. После ветераны ВДВ и войск специального назначения пройдут по улицам Ленина, Карла Маркса к памятнику Александру III. Во время движения колонн проезд транспорта по этим улицам будет запрещен.

Кроме того, на набережной у памятника Александру III состоится концерт, пройдут показательные выступления военных, будет работать полевая кухня. Предполагается, что в рамках мероприятия пройдут показательные прыжки с парашютом.

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