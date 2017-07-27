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05:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Шесть ФАПов и амбулаторию построят в Приморье в этом году

Строительство ведется в рамках краевой госпрограммы по развитию здравоохранения.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 июля, PrimaMedia.

Реализация государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» ведется в крае по различным направлениям. На реализацию программы в 2017 году планируют направить свыше 14 млрд рублей, в том числе на строительство и модернизацию фельдшерско-акушерских пунктов и амбулатории, ремонт больниц и поликлиник, покупку нового оборудования в медучреждения, сообщает ИА PrimaMedia.

Шесть новых ФАПов построят в муниципалитетах Приморья: четыре в Ольгинском районе и два в Ханкайском. На строительство из бюджета края направлено 45 млн рублей. Также в этом году в крае появится еще одна амбулатория в поселке Светлая Тернейского района. Лечебно-профилактическое учреждение оказалось в числе многих объектов, разрушенных тайфуном «Лайонрок».

Всего за последние четыре года по поручению губернатора края Владимира Миклушевского в районах Приморья построено 183 новых фельдшерско-акушерских пункта. Главная задача проекта — обеспечить качественное медицинское обслуживание и доступность услуг здравоохранения в сельской местности, в том числе на отдаленных территориях.

В рамках краевой госпрограммы в муниципалитетах ведется работа по капитальному и косметическому ремонту лечебных учреждений, на эти цели из бюджета Приморского края выделено порядка 129 млн рублей. Так, во Владивостоке по адресу: ул. Багратиона, 6 после капитального ремонта открылся филиал детской поликлиники № 3. Здесь обновились врачебные кабинеты и полностью реконструирован вход в поликлинику. Также учтены все нюансы для людей с ограниченными возможностями здоровья: установлены пандусы, лестницы с поручнями и обустроены отдельные туалетные комнаты.

Кроме того, для больниц и поликлиник закупается необходимое специализированное медицинское оборудование. Из бюджета Приморья в 2017 году выделено 146,5 млн рублей. Например, современный УЗИ-аппарат установлен в участковой больнице поселка Восток.

Также качество услуг здравоохранения планируют повысить за счет внедрения информационных систем. До конца этого года во всех поликлиниках Приморья начнут работать call-центры. Сегодня к этому процессу подключены почти 160 площадок в лечебных учреждениях региона. Еще до конца года запланировано оснастить первичное звено инфоматами. Автоматизированные рабочие места появятся в 155 поликлиниках.

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