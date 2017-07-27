МЧС предупредило об ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве

«Уважаемые москвичи и гости столицы! Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях, о том, что в ближайшие 1−2 часа с сохранением утром 27 июля местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.