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05:14 (мск), источник: РИА Новости

МЧС предупредило об ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде, граде, грозе и сильном ветре в ближайшие часы в Москве.

Источник: РИА Новости

«Уважаемые москвичи и гости столицы! Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях, о том, что в ближайшие 1−2 часа с сохранением утром 27 июля местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.

Ведомство предупреждает, что непогода может вызвать затруднение движения транспорта и ДТП, повреждение линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов. Отмечается, что возможны повреждения остекления домов, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.

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