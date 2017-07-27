Хоккеисты «Амура» приглашают хабаровчан на открытую тренировку и на вечеринку

Хоккейный клуб «Амур» приглашает всех желающих посетить открытую тренировку команды и своими глазами увидеть, как хоккеисты готовятся к предстоящему сезону КХЛ, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ХК «Амур».

Понаблюдать за открытой тренировкой «Амура» можно будет в Международный день тигра — 29 июля. Начало в 10.00 часов. Место проведения — тренировочное поле «Платинум Арены» (вход со стороны магазина атрибутики ХК «Амур»). Свободный вход.