Хоккеисты «Амура» приглашают хабаровчан на открытую тренировку и на вечеринку
Понаблюдать за «тиграми» можно будет 29 июля.
Понаблюдать за «тиграми» можно будет 29 июля.
Хабаровск, 27 июля, AmurMedia.
Хоккейный клуб «Амур» приглашает всех желающих посетить открытую тренировку команды и своими глазами увидеть, как хоккеисты готовятся к предстоящему сезону КХЛ, сообщили ИА AmurMedia в
Понаблюдать за открытой тренировкой «Амура» можно будет в Международный день тигра — 29 июля. Начало в 10.00 часов. Место проведения — тренировочное поле «Платинум Арены» (вход со стороны магазина атрибутики ХК «Амур»). Свободный вход.
Вечером того же дня в «Helicopter RoofTop» пройдёт официальная презентация команды «Амур» сезона 2017/18. В программе мероприятия: знакомство с игроками и тренерами «Амура» и молодёжной команды «Амурские Тигры»,
Начало мероприятия в 19.00 часов, вход — 200 рублей. Возрастных ограничений нет.