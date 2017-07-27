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05:24 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хоккеисты «Амура» приглашают хабаровчан на открытую тренировку и на вечеринку

Понаблюдать за «тиграми» можно будет 29 июля.

Хабаровск, 27 июля, AmurMedia.

Хоккейный клуб «Амур» приглашает всех желающих посетить открытую тренировку команды и своими глазами увидеть, как хоккеисты готовятся к предстоящему сезону КХЛ, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ХК «Амур».

Понаблюдать за открытой тренировкой «Амура» можно будет в Международный день тигра — 29 июля. Начало в 10.00 часов. Место проведения — тренировочное поле «Платинум Арены» (вход со стороны магазина атрибутики ХК «Амур»). Свободный вход.

Вечером того же дня в «Helicopter RoofTop» пройдёт официальная презентация команды «Амур» сезона 2017/18. В программе мероприятия: знакомство с игроками и тренерами «Амура» и молодёжной команды «Амурские Тигры», автограф-сессия и фотосессия, розыгрыш абонемента на домашние матчи команды в сезоне 2017/18, а также множество интересных конкурсов и возможность отлично провести время вместе с настоящими «Тиграми».

Начало мероприятия в 19.00 часов, вход — 200 рублей. Возрастных ограничений нет.

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