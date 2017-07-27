Экс-форвард «Адмирала»: Кому-то в команде можно было все, а кому-то — ничего
Бывший форвард «моряков» Андрей Сигарев рассказал о жизни столице и причинах обмена в «Сибирь».
Бывший форвард «моряков» Андрей Сигарев рассказал о жизни столице и причинах обмена в «Сибирь».
Владивосток, 27 июля, PrimaMedia.
Новый нападающий «Сибири» Андрей Сигарев в интервью крупному спортивному порталу рассказал, при каких обстоятельствах он переходил из «Адмирала» в состав «сибиряков», о решение тренерского штаба, которое повергло его в шок, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что в минувшем сезоне в 43 матчах КХЛ Сигарев набрал 13 (6+7) очков, а в 6 матчах
— Вас обменяли на Владимира Бутузова, который прошлый сезон начинал в первых звеньях, но выпал из обоймы после череды травм. Что у вас пошло не так после ударной предсезонки?
— Предыдущий сезон получился для меня скомканным. Мы начинали с Ткачевым и Фисенко, все было в порядке. Я больше всех забил на предсезонке. Чемпионат начался, в первых пяти играх у меня было четыре очка. Фисенко — очень хороший центр, он и в обороне поможет, и в атаке подыграет. Володя Ткачев мог шайбу подержать. Вместе мы друг друга хорошо чувствовали, но тренерский штаб решил нас разбить. Ничего не предвещало перемен. Да, были
— С тренерами были беседы? Вам объясняли решения?
— Пара бесед, конечно, состоялась, но такого, чтобы я мог сказать «да, я вас понял», не было.
— Владивосток — очень необычный город?
— Да, это портовый город. Много воды, морепродукты. Идешь по городу, а перед тобой корабль. Там своя движуха. На острове Русском все хорошо обустроено.