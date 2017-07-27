Экс-форвард «Адмирала»: Кому-то в команде можно было все, а кому-то — ничего

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 июля, PrimaMedia.

Новый нападающий «Сибири» Андрей Сигарев в интервью крупному спортивному порталу рассказал, при каких обстоятельствах он переходил из «Адмирала» в состав «сибиряков», о решение тренерского штаба, которое повергло его в шок, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что в минувшем сезоне в 43 матчах КХЛ Сигарев набрал 13 (6+7) очков, а в 6 матчах плей-офф результативными действиями не запомнился. В мае Андрей покинул «Адмирал» и перешел в «Сибирь».

— Вас обменяли на Владимира Бутузова, который прошлый сезон начинал в первых звеньях, но выпал из обоймы после череды травм. Что у вас пошло не так после ударной предсезонки?

— Предыдущий сезон получился для меня скомканным. Мы начинали с Ткачевым и Фисенко, все было в порядке. Я больше всех забил на предсезонке. Чемпионат начался, в первых пяти играх у меня было четыре очка. Фисенко — очень хороший центр, он и в обороне поможет, и в атаке подыграет. Володя Ткачев мог шайбу подержать. Вместе мы друг друга хорошо чувствовали, но тренерский штаб решил нас разбить. Ничего не предвещало перемен. Да, были какие-то ошибки, но убирать из первого звена в четвертое и практически ставить крест. Такого в моей карьере ещё не было. Я не играл ни в большинстве, ни в меньшинстве. Но даже с минимумом игрового времени я наносил много бросков, наше звено проводило время в зоне атаки, создавало моменты.

— С тренерами были беседы? Вам объясняли решения?

— Пара бесед, конечно, состоялась, но такого, чтобы я мог сказать «да, я вас понял», не было. Кому-то в «Адмирале» можно было все, а кому-то — ничего.

— Владивосток — очень необычный город?