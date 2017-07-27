Красноярцам предожили пройти экспресс-тест на ВИЧ
С 29 июля по 1 августа красноярцы смогут пройти анонимное
С 29 июля по 1 августа красноярцы смогут пройти анонимное
Организаторами профилактического мероприятия выступают Министерство здравоохранения Красноярского края, Министерство здравоохранения РФ, ОАО «РЖД» и краевой центр СПИД. Главная цель акции — привлечь внимание к профилактике ВИЧ и СПИД среди населения.
«В специально оборудованном вагоне жители Красноярска смогут пройти
Как отметили в центре СПИД, в Красноярском крае на 1 июля 2017 года зарегистрировано 32496 человек с