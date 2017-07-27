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05:31 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцам предожили пройти экспресс-тест на ВИЧ

С 29 июля по 1 августа красноярцы смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ в специально оборудованном вагоне на железнодорожном вокзале. Как сообщили в краевом центре СПИД, акция по профилактике заболевания в рамках федерального комплексного проекта пройдет во многих городах страны, от Хабаровска до Санкт-Петербурга.

Источник: Reuters

Организаторами профилактического мероприятия выступают Министерство здравоохранения Красноярского края, Министерство здравоохранения РФ, ОАО «РЖД» и краевой центр СПИД. Главная цель акции — привлечь внимание к профилактике ВИЧ и СПИД среди населения.

«В специально оборудованном вагоне жители Красноярска смогут пройти экспресс-тест, принять участие в конкурсах и получить призы, на площадке будут работать волонтеры. В период с июля по декабрь 2017 года Минздрав реализует комплексный коммуникационный проект в 24 регионах страны. Холдинг “РЖД” организовал курсирование по сети железных дорог специального вагона, в котором жители регионов смогут пройти бесплатное анонимное обследование и получить консультацию», — отметили в краевом центре СПИД.

Как отметили в центре СПИД, в Красноярском крае на 1 июля 2017 года зарегистрировано 32496 человек с ВИЧ-инфекцией. Наблюдается устойчивая тенденция роста доли ВИЧ-инфицированных в возрастной группе старше 30 лет, однако в роли лидера выступает молодежь. В среднем по краю 1,26% населения инфицировано, в Красноярске — 1,99%.

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