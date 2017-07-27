Старше всех в Иркутской области — 105-летние братчанин и иркутянка

Об этом 27 июля 2017 года сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по региону. Столетний юбилей в регионе в 2017 году отмечают 37 человек: 25 женщин и 12 мужчин, из которых 18 проживают в Иркутске. В Иркутской области также проживают 59790 пенсионеров старше 80 лет. Из них 78,4% — женщины.