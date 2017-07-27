Старше всех в Иркутской области — 105-летние братчанин и иркутянка
Самые взрослые мужчина и женщина Иркутской области проживают соответственно в Братске и в Иркутске, им обоим по 105 лет.
Самые взрослые мужчина и женщина Иркутской области проживают соответственно в Братске и в Иркутске, им обоим по 105 лет.
Об этом 27 июля 2017 года сообщает
Всего в Иркутской области 758 356 человек являются получателями пенсий по линии ПФР. Большинство из них (64,6%) — женщины. Наибольшее количество пенсионеров области получают страховую пенсию — это 666 841 человек. Средний размер пенсии на 1.07.2017 составляет 14 374,55 рублей.
В городах Прибайкалья живут 548 423 (72%) пенсионеров, 209933 — в сельской местности.
Продолжают работать 168945 пенсионеров региона, что составляет 25,3% от общего числа получателей пенсии. Соотношение работающих