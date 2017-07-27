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05:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Старше всех в Иркутской области — 105-летние братчанин и иркутянка

Самые взрослые мужчина и женщина Иркутской области проживают соответственно в Братске и в Иркутске, им обоим по 105 лет.

Об этом 27 июля 2017 года сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по региону. Столетний юбилей в регионе в 2017 году отмечают 37 человек: 25 женщин и 12 мужчин, из которых 18 проживают в Иркутске. В Иркутской области также проживают 59790 пенсионеров старше 80 лет. Из них 78,4% — женщины.

Всего в Иркутской области 758 356 человек являются получателями пенсий по линии ПФР. Большинство из них (64,6%) — женщины. Наибольшее количество пенсионеров области получают страховую пенсию — это 666 841 человек. Средний размер пенсии на 1.07.2017 составляет 14 374,55 рублей.

В городах Прибайкалья живут 548 423 (72%) пенсионеров, 209933 — в сельской местности.

Продолжают работать 168945 пенсионеров региона, что составляет 25,3% от общего числа получателей пенсии. Соотношение работающих пенсионеров-женщин и пенсионеров-мужчин — 65,3% и 34,6% соответственно.

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