Обездвиженная женщина брошена на произвол судьбы в Находке (видео)
Женщину с переломом шейки бедра уже несколько дней кормят прохожие в Находке, сообщает ИА «Deita.ru».
Женщину с переломом шейки бедра уже несколько дней кормят прохожие в Находке, сообщает ИА «Deita.ru».
На момент публикации травмированная гражданка находилась на одном месте около трех дней. По словам самой женщины, ее несколько дней продержали в больнице, однако по причине отсутствия полиса дольше содержать ее не могут. В произошедшем попытался разобраться участковый, однако подвижек в деле пока что не предвидится.
Сейчас обездвиженную гражданку подкармливают соседи. Женщина лежит на подстилке во дворе дома. Под головой — игрушка, естественные потребности справляет под себя. Как сообщают пользователи соцсетей, у бедолаги отсутствуют документы. Со слов пострадавшей, много лет она работала дворником на территории района. поэтому жители знают ее и помогают, чем могут.
Пожилая женщина находится во дворе дома по адресу Пограничная, 36а. ИА «Deita.ru» следит за развитие событий.
Василий Кучин.