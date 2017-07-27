Обездвиженная женщина брошена на произвол судьбы в Находке (видео)

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZJFSG4suDgA?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На момент публикации травмированная гражданка находилась на одном месте около трех дней. По словам самой женщины, ее несколько дней продержали в больнице, однако по причине отсутствия полиса дольше содержать ее не могут. В произошедшем попытался разобраться участковый, однако подвижек в деле пока что не предвидится.

Сейчас обездвиженную гражданку подкармливают соседи. Женщина лежит на подстилке во дворе дома. Под головой — игрушка, естественные потребности справляет под себя. Как сообщают пользователи соцсетей, у бедолаги отсутствуют документы. Со слов пострадавшей, много лет она работала дворником на территории района. поэтому жители знают ее и помогают, чем могут.

Пожилая женщина находится во дворе дома по адресу Пограничная, 36а. ИА «Deita.ru» следит за развитие событий.