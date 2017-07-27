Птичий грипп мог распространиться по Приморью

Источник: РИА "Новости"

По результатам внеплановых проверок торговых сетей, продуктовых магазинов и продовольственных складов инспекторы Россельхознадзора обнаружили продукты с геномом вируса гриппа птиц. Свыше 2 тонн опасной еды уничтожено.

Согласно информации московского Россельхознадзора, в этом году на птицеводческом предприятии Ростовской области ООО «Евродон-Юг» наблюдалась массовая гибель поголовья индейки. В отобранном патологическом материале был обнаружен геном вируса гриппа А птиц и идентифицирован подтип Н5. В связи с этим всем теруправлениям Россельхознадзора и ветеринарным службам субъектов Российской Федерации было предписано усилить меры ветеринарного контроля в отношении продукции этого изготовителя, а также в отношении предприятий и торговых организаций, имеющих с ним хозяйственные связи.

В связи с этим в Приморье были организованы внеплановые проверки целого ряда оптовых продовольственных складов, торговых сетей и магазинов края.

Инспекторы Россельхознадзора во Владивостоке в одном из гипермаркетов и крупном продовольственном складе обнаружили продукцию, выработанную на пострадавшем от птичьего гриппа ростовском предприятии. Сразу после обнаружения потенциально небезопасное мясо птицы было отправлено на изолированное хранение.

Проведенные анализы показали, что в 2 тоннах стейков из мяса индейки, находившихся на оптовом складе, а также в 300 кг продукции из мяса индейки обнаруженной в городском гипермаркете, содержится генетический материал вируса гриппа А птиц, подтип Н5.

Впоследствии проведенные ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» Россельхознадзора (ВНИИЗЖ) испытания отобранных образцов продукции подтвердили наличие в них генома вируса гриппа птиц.