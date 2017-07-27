Более шести тысяч бесплатных гектаров получили россияне в Хабаровском крае
В Хабаровском крае продолжается реализация федерального проекта «Дальневосточный гектар».
В Хабаровском крае продолжается реализация федерального проекта «Дальневосточный гектар».
Сейчас в регионе оформлено свыше шести тысяч участков. Больше всего земли выдали в районе имени Лазо — 1373 надела. Следом идут Хабаровский район, где оформлено 638 участков, и
Всего россияне подали 15 014 заявок на получение земли в крае. Около полутора тысяч заявлений пришло от жителей других регионов: Москвы, Свердловской и Московской областей,