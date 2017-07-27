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06:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Более шести тысяч бесплатных гектаров получили россияне в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается реализация федерального проекта «Дальневосточный гектар».

Источник: Reuters

Сейчас в регионе оформлено свыше шести тысяч участков. Больше всего земли выдали в районе имени Лазо — 1373 надела. Следом идут Хабаровский район, где оформлено 638 участков, и Советско-Гаванский район с 582 гектарами.

Всего россияне подали 15 014 заявок на получение земли в крае. Около полутора тысяч заявлений пришло от жителей других регионов: Москвы, Свердловской и Московской областей, Санкт-Петербурга, Приморского края и Республики Крым, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

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