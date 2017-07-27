Хабаровчанка: Блохи проникли в квартиру из подвала и покусали меня так, что пришлось идти в врачу

В доме на улице Вологодской, 20 в Индустриальном районе Хабаровска завелись блохи. Проблему с кровососами коммунальщики не могут решить уже две недели. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала жительница дома Любовь Юрьева.

«11 июля появились блохи в квартире: захожу в ванную комнату и стряхиваю их с ног. При этом у меня дома нет ни собак, ни кошек, ни других животных, ковров тоже нет. По всей видимости, блохи завелись в подвале, и страдаю я от них, потому что живу на первом этаже», — говорит Любовь Юрьева.

Укусы насекомых так беспокоили женщину, что она решила обратиться к врачу.

«Меня так сильно покусали, что пришлось идти к дерматологу. Врач мне выписала три лекарства и один препарат для мебели. Я это все купила, а четвертым пунктом она мне ставит обработку подвала санэпидемстанцией. 12 июля написала заявление и отнесла его в ЖЭУ № 16. С тех пор никаких действий не предпринималось. На дезинсекцию к нам никто не выезжал», — добавила жительница дома на улице Вологодской, 30.

В ЖЭУ сообщили, что передали заявку Любови Юрьевой в управляющую компанию «ДВ-Союз». Сотрудники «ДВ-Союза», в свою очередь, рассказали, что заявку от ЖЭУ они получили 24 июля, но пока никуда ее не отправили.