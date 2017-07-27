Хабаровчанка: Блохи проникли в квартиру из подвала и покусали меня так, что пришлось идти в врачу
На проблему женщина пожаловалась коммунальщикам две недели назад, однако до дезстанции заявление не дошло до сих пор.
На проблему женщина пожаловалась коммунальщикам две недели назад, однако до дезстанции заявление не дошло до сих пор.
В доме на улице Вологодской, 20 в Индустриальном районе Хабаровска завелись блохи. Проблему с кровососами коммунальщики не могут решить уже две недели. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала жительница дома Любовь Юрьева.
«11 июля появились блохи в квартире: захожу в ванную комнату и стряхиваю их с ног. При этом у меня дома нет ни собак, ни кошек, ни других животных, ковров тоже нет. По всей видимости, блохи завелись в подвале, и страдаю я от них, потому что живу на первом этаже», — говорит Любовь Юрьева.
Укусы насекомых так беспокоили женщину, что она решила обратиться к врачу.
«Меня так сильно покусали, что пришлось идти к дерматологу. Врач мне выписала три лекарства и один препарат для мебели. Я это все купила, а четвертым пунктом она мне ставит обработку подвала санэпидемстанцией. 12 июля написала заявление и отнесла его в ЖЭУ № 16. С тех пор никаких действий не предпринималось. На дезинсекцию к нам никто не выезжал», — добавила жительница дома на улице Вологодской, 30.
В ЖЭУ сообщили, что передали заявку Любови Юрьевой в управляющую компанию «ДВ-Союз». Сотрудники «ДВ-Союза», в свою очередь, рассказали, что заявку от ЖЭУ они получили 24 июля, но пока никуда ее не отправили.
«В этом году сырая погода благоприятствует [появлению] блох. Они в каждом доме. Знаете, какие портянки адресов нам дают? Заявка была из ЖЭУ от 24 числа, а с подписи директора нашей УК мне только сейчас ее принесли. Сейчас я ее сброшу по факсу в дезстанцию. Выезжают на место они, как правило, в