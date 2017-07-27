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06:02 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка: Блохи проникли в квартиру из подвала и покусали меня так, что пришлось идти в врачу

На проблему женщина пожаловалась коммунальщикам две недели назад, однако до дезстанции заявление не дошло до сих пор.

В доме на улице Вологодской, 20 в Индустриальном районе Хабаровска завелись блохи. Проблему с кровососами коммунальщики не могут решить уже две недели. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала жительница дома Любовь Юрьева.

«11 июля появились блохи в квартире: захожу в ванную комнату и стряхиваю их с ног. При этом у меня дома нет ни собак, ни кошек, ни других животных, ковров тоже нет. По всей видимости, блохи завелись в подвале, и страдаю я от них, потому что живу на первом этаже», — говорит Любовь Юрьева.

Укусы насекомых так беспокоили женщину, что она решила обратиться к врачу.

«Меня так сильно покусали, что пришлось идти к дерматологу. Врач мне выписала три лекарства и один препарат для мебели. Я это все купила, а четвертым пунктом она мне ставит обработку подвала санэпидемстанцией. 12 июля написала заявление и отнесла его в ЖЭУ № 16. С тех пор никаких действий не предпринималось. На дезинсекцию к нам никто не выезжал», — добавила жительница дома на улице Вологодской, 30.

В ЖЭУ сообщили, что передали заявку Любови Юрьевой в управляющую компанию «ДВ-Союз». Сотрудники «ДВ-Союза», в свою очередь, рассказали, что заявку от ЖЭУ они получили 24 июля, но пока никуда ее не отправили.

«В этом году сырая погода благоприятствует [появлению] блох. Они в каждом доме. Знаете, какие портянки адресов нам дают? Заявка была из ЖЭУ от 24 числа, а с подписи директора нашей УК мне только сейчас ее принесли. Сейчас я ее сброшу по факсу в дезстанцию. Выезжают на место они, как правило, в два-три дня», — сообщила по телефону сотрудник управляющей компании «ДВ-Союз».

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