Омич уснул прямо на дороге
Не известно, что послужило причиной выбора такого необычного места для сна — солидная доза алкоголя или же горожанину стало плохо, и он попросту упал.
Не известно, что послужило причиной выбора такого необычного места для сна — солидная доза алкоголя или же горожанину стало плохо, и он попросту упал.
Вчера автомобилисты Омска столкнулись с необычным препятствием на своем пути. Помехой стали не ямы или выбоины, а лежащий на дороге человек. Мужчина пристроился на дороге, чтобы мирно поспать. Очевидно, омич не беспокоился
Один из автомобилистов снял на видео «лежачего полицейского». На ролике видно, что мужчина занял почти половину и без того узкой дороги, отчего водителям автомобилей и микроавтобусов пришлось лавировать и объезжать человека.
Однако в комментариях поднялась волна возмущений. Подписчики предположили, что мужчина вовсе не спит, а потерял сознание или плохо себя чувствует. Горожане негодуют