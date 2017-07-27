Омич уснул прямо на дороге

Вчера автомобилисты Омска столкнулись с необычным препятствием на своем пути. Помехой стали не ямы или выбоины, а лежащий на дороге человек. Мужчина пристроился на дороге, чтобы мирно поспать. Очевидно, омич не беспокоился из-за того, что его могут задавить, поэтому спокойно дремал.

Один из автомобилистов снял на видео «лежачего полицейского». На ролике видно, что мужчина занял почти половину и без того узкой дороги, отчего водителям автомобилей и микроавтобусов пришлось лавировать и объезжать человека.

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