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08:06 (мск), источник: Om1.ru

Омич уснул прямо на дороге

Не известно, что послужило причиной выбора такого необычного места для сна — солидная доза алкоголя или же горожанину стало плохо, и он попросту упал.

Вчера автомобилисты Омска столкнулись с необычным препятствием на своем пути. Помехой стали не ямы или выбоины, а лежащий на дороге человек. Мужчина пристроился на дороге, чтобы мирно поспать. Очевидно, омич не беспокоился из-за того, что его могут задавить, поэтому спокойно дремал.

Один из автомобилистов снял на видео «лежачего полицейского». На ролике видно, что мужчина занял почти половину и без того узкой дороги, отчего водителям автомобилей и микроавтобусов пришлось лавировать и объезжать человека.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако в комментариях поднялась волна возмущений. Подписчики предположили, что мужчина вовсе не спит, а потерял сознание или плохо себя чувствует. Горожане негодуют из-за равнодушия проезжающих, среди которых никто не остановился и не узнал у лежащего, нужна ли ему помощь.

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