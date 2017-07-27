В Красноярске проверили реконструкцию Академии биатлона

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Реконструкцию красноярской Академии биатлона к проведению Зимней универсиады-2019 сегодня оценил вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов.

В рамках мероприятий федеральный гость также обсудил концепцию проведения тестовых соревнований — чемпионата России по биатлону в рамках подготовки к Зимней универсиаде 2019 года. Еще одной задачей визита стала проверка Академии биатлона на соответствие международным требованиям для проведения спортивных соревнований высокого уровня.

Вадим Мелихов в течение двух дней встречался с представителями краевого министерства спорта и Дирекции Зимней универсиады-2019, а также строителями и проектировщиками. Гость посетил биатлонный комплекс, где в скором времени появятся новые лыжные трассы и открытые спортивные площадки.

«Мы даем предложения, чтобы сооружение соответствовало всем требованиям и нормам. Еще один критерий заключается в том, что мы смотрим, как в будущем будет эксплуатироваться это сооружение. Еще одна сторона вопроса — это инфраструктура для зрителей, гостей, СМИ. Мы готовимся к тому, чтобы провести любые соревнования. Вчера у нас был разговор с проектировщиками, с подрядчиками. Объем работ, конечно, очень большой», — рассказал Мелихов.

Многофункциональный комплекс «Академия биатлона» является одним из ключевых спортивных объектов Зимней универсиады-2019, на базе которого пройдут соревнования по биатлону. Академия биатлона — уникальный спортивный объект за Уралом, здесь осуществляется подготовка спортсменов самого высоко уровня.

На сегодняшний день биатлон для Красноярского края является базовым видом спорта и красноярские биатлонисты неоднократно награждены на спортивных соревнованиях мирового уровня: двукратные олимпийские чемпионы по биатлону Евгений Устюгов и Ольга Медведцева, а также призеры олимпийских игр Павел Ростовцев, Ольга Ромасько и ряд других спортсменов.

Вместе с тем, помимо биатлонистов здесь проходят подготовку воспитанники различных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и члены спортивных сборных команд Красноярского края по видам спорта. Тренировочные мероприятия на объекте проводятся для подготовки спортсменов к участию в российских и международных соревнованиях.

«Этот комплекс должен соответствовать проведению круглогодичных тренировок и соревнований. Сейчас его делают более современным. В этом комплексе воспитывались олимпийские чемпионы, сейчас небольшая пауза, но мы снова ждем результатов. Красноярский край внес колоссальную лепту в историю российского биатлона. Но у нас нет такой задачи, что объект должен быть только для спорта высших достижений. Самое главное, чтобы больше приходило заниматься детей. Самая первая задача любого комплекса — решить задачу развития спорта», — отметил вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов.