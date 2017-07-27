В Красноярске проверили реконструкцию Академии биатлона
Этот комплекс станет одним из ключевых спортивных объектов Зимней универсиады 2019 года.
Этот комплекс станет одним из ключевых спортивных объектов Зимней универсиады 2019 года.
Реконструкцию красноярской Академии биатлона к проведению Зимней универсиады-2019 сегодня оценил
В рамках мероприятий федеральный гость также обсудил концепцию проведения тестовых соревнований — чемпионата России по биатлону в рамках подготовки к Зимней универсиаде 2019 года. Еще одной задачей визита стала проверка Академии биатлона на соответствие международным требованиям для проведения спортивных соревнований высокого уровня.
Вадим Мелихов в течение двух дней встречался с представителями краевого министерства спорта и Дирекции Зимней универсиады-2019, а также строителями и проектировщиками. Гость посетил биатлонный комплекс, где в скором времени появятся новые лыжные трассы и открытые спортивные площадки.
«Мы даем предложения, чтобы сооружение соответствовало всем требованиям и нормам. Еще один критерий заключается в том, что мы смотрим, как в будущем будет эксплуатироваться это сооружение. Еще одна сторона вопроса — это инфраструктура для зрителей, гостей, СМИ. Мы готовимся к тому, чтобы провести любые соревнования. Вчера у нас был разговор с проектировщиками, с подрядчиками. Объем работ, конечно, очень большой», — рассказал Мелихов.
Многофункциональный комплекс «Академия биатлона» является одним из ключевых спортивных объектов Зимней универсиады-2019, на базе которого пройдут соревнования по биатлону. Академия биатлона — уникальный спортивный объект за Уралом, здесь осуществляется подготовка спортсменов самого высоко уровня.
На сегодняшний день биатлон для Красноярского края является базовым видом спорта и красноярские биатлонисты неоднократно награждены на спортивных соревнованиях мирового уровня: двукратные олимпийские чемпионы по биатлону Евгений Устюгов и Ольга Медведцева, а также призеры олимпийских игр Павел Ростовцев, Ольга Ромасько и ряд других спортсменов.
Вместе с тем, помимо биатлонистов здесь проходят подготовку воспитанники различных специализированных
«Этот комплекс должен соответствовать проведению круглогодичных тренировок и соревнований. Сейчас его делают более современным. В этом комплексе воспитывались олимпийские чемпионы, сейчас небольшая пауза, но мы снова ждем результатов. Красноярский край внес колоссальную лепту в историю российского биатлона. Но у нас нет такой задачи, что объект должен быть только для спорта высших достижений. Самое главное, чтобы больше приходило заниматься детей. Самая первая задача любого комплекса — решить задачу развития спорта», — отметил
К моменту проведения Студенческих игр 2019 года предполагается выполнить работы по реконструкции оборудования систем искусственного оснежнения и освещения трасс, оснащение трибунами на 1500 мест, расширение стадиона и трасс, установка видеоэкрана. Предполагаемая дата сдачи объекта — третий квартал 2018 года.