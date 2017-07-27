Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
64-летняя жена Макрона вышла в свет в джинсах-скинни (фото)
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребыванияС 26 июля избиратели 20 регионов могут подать заявления о голосовании по месту пребывания
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
28-летняя звезда "Вечернего Урганта" показала фигуру - СМИ
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Политические битвы
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
06:17 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске проверили реконструкцию Академии биатлона

Этот комплекс станет одним из ключевых спортивных объектов Зимней универсиады 2019 года.

Источник: Reuters

Реконструкцию красноярской Академии биатлона к проведению Зимней универсиады-2019 сегодня оценил вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов.

В рамках мероприятий федеральный гость также обсудил концепцию проведения тестовых соревнований — чемпионата России по биатлону в рамках подготовки к Зимней универсиаде 2019 года. Еще одной задачей визита стала проверка Академии биатлона на соответствие международным требованиям для проведения спортивных соревнований высокого уровня.

Вадим Мелихов в течение двух дней встречался с представителями краевого министерства спорта и Дирекции Зимней универсиады-2019, а также строителями и проектировщиками. Гость посетил биатлонный комплекс, где в скором времени появятся новые лыжные трассы и открытые спортивные площадки.

«Мы даем предложения, чтобы сооружение соответствовало всем требованиям и нормам. Еще один критерий заключается в том, что мы смотрим, как в будущем будет эксплуатироваться это сооружение. Еще одна сторона вопроса — это инфраструктура для зрителей, гостей, СМИ. Мы готовимся к тому, чтобы провести любые соревнования. Вчера у нас был разговор с проектировщиками, с подрядчиками. Объем работ, конечно, очень большой», — рассказал Мелихов.

Многофункциональный комплекс «Академия биатлона» является одним из ключевых спортивных объектов Зимней универсиады-2019, на базе которого пройдут соревнования по биатлону. Академия биатлона — уникальный спортивный объект за Уралом, здесь осуществляется подготовка спортсменов самого высоко уровня.

На сегодняшний день биатлон для Красноярского края является базовым видом спорта и красноярские биатлонисты неоднократно награждены на спортивных соревнованиях мирового уровня: двукратные олимпийские чемпионы по биатлону Евгений Устюгов и Ольга Медведцева, а также призеры олимпийских игр Павел Ростовцев, Ольга Ромасько и ряд других спортсменов.

Вместе с тем, помимо биатлонистов здесь проходят подготовку воспитанники различных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и члены спортивных сборных команд Красноярского края по видам спорта. Тренировочные мероприятия на объекте проводятся для подготовки спортсменов к участию в российских и международных соревнованиях.

«Этот комплекс должен соответствовать проведению круглогодичных тренировок и соревнований. Сейчас его делают более современным. В этом комплексе воспитывались олимпийские чемпионы, сейчас небольшая пауза, но мы снова ждем результатов. Красноярский край внес колоссальную лепту в историю российского биатлона. Но у нас нет такой задачи, что объект должен быть только для спорта высших достижений. Самое главное, чтобы больше приходило заниматься детей. Самая первая задача любого комплекса — решить задачу развития спорта», — отметил вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов.

К моменту проведения Студенческих игр 2019 года предполагается выполнить работы по реконструкции оборудования систем искусственного оснежнения и освещения трасс, оснащение трибунами на 1500 мест, расширение стадиона и трасс, установка видеоэкрана. Предполагаемая дата сдачи объекта — третий квартал 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Высокопоставленный красноярский полицейский попался на хищении 800 тысяч рублей
Сенаторы США согласовали законопроект по санкциям против России
Медведев распорядился выделить 2 млрд руб. для помощи с ипотекой
В Японском море ищут пропавшего российского моряка
Путин ввел 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Мадуро заявил о готовности воевать за пределами Венесуэлы
Россиянину, которого сняли с рейса Delta, принесли извинения
В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь