Новый светофор в районе краевой больницы удивил красноярских водителей

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские водители удивились установке нового светофора в районе краевой больницы на ул. Партизана Железняка. Автомобилисты недоумевают, зачем нужен светофор, который расположен в 100 метрах от подобного объекта. Об этом сообщает «Авторитетное радио».

В мэрии пояснили, что новый светофор смонтировал подрядчик, который занимается реконструкцией больницы. Это сделано для того, чтобы грузовики могли заезжать на стройку без угрозы для окружающих.

«Он будет действовать именно на время, пока там ездит крупногабаритная техника. Это сделано, чтобы обезопасить пешеходов и водителей, когда грузовики заезжают или выезжают со стройки», — рассказала журналистам пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова.