Берег Байкала в Листвянке очистят от мусора волонтёры
Волонтёры очистят от мусора байкальское побережье в Листвянке. За день 70 экоактивистов уберут берег в самом посёлке, а также в пади Крестовой.
Волонтёры очистят от мусора байкальское побережье в Листвянке. За день 70 экоактивистов уберут берег в самом посёлке, а также в пади Крестовой.
В акции примут участие добровольцы, не раз выходившие на «Праздник чистоты» на Малом Море и Ольхоне. А вот берег Листвянки, одно из самых загрязнённых мест Байкала, они будут приводить в порядок впервые.