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06:20 (мск), источник: Вести Иркутск

Берег Байкала в Листвянке очистят от мусора волонтёры

Волонтёры очистят от мусора байкальское побережье в Листвянке. За день 70 экоактивистов уберут берег в самом посёлке, а также в пади Крестовой.

Источник: Вести Иркутск

В акции примут участие добровольцы, не раз выходившие на «Праздник чистоты» на Малом Море и Ольхоне. А вот берег Листвянки, одно из самых загрязнённых мест Байкала, они будут приводить в порядок впервые.

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