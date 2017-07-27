Хабаровчанам расскажут, как защитить тигров

29 июля жители края присоединятся к празднованию ежегодного Международного дня тигра. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе правительства региона, гостям зоосада «Приамурский» им. В. П. Сысоева расскажут об особенностях жизни амурских тигров, их роли в среде обитания, причинах сокращения численности и мерах по защите редких хищников в природе. Мероприятие начнется в 13.00.

В программе — экскурсии, тематические викторины, конкурсы, мастер-классы и подвижные игры. Самые маленькие гости праздника смогут посетить мастерскую по раскраске керамических тигров.

Во время праздника также подведут итоги конкурсов детских рисунков «Тигр — удивительная кошка» и эссе на тему «Что я знаю об амурском тигре?».

По информации комитета по охране окружающей среды краевого минприроды, популяция амурского тигра за последние несколько лет существенно выросла. По итогам сплошного учета 2015 года, в Хабаровском крае обитают 100−109 особей, в том числе 20−30 тигрят.