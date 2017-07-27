Хабаровчанам расскажут, как защитить тигров
Регион присоединиться к Международной акции.
Регион присоединиться к Международной акции.
29 июля жители края присоединятся к празднованию ежегодного Международного дня тигра. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в
В программе — экскурсии, тематические викторины, конкурсы,
Во время праздника также подведут итоги конкурсов детских рисунков «Тигр — удивительная кошка» и эссе на тему «Что я знаю об амурском тигре?».
По информации комитета по охране окружающей среды краевого минприроды, популяция амурского тигра за последние несколько лет существенно выросла. По итогам сплошного учета 2015 года, в Хабаровском крае обитают 100−109 особей, в том числе 20−30 тигрят.
При этом тенденции роста численности и расширения ареала тигра являются результатом совместных усилий федеральных и краевых органов государственной власти, общественных организаций, направленных на охрану популяции тигра, а также сохранение его кормовой базы и мест обитания.