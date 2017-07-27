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06:52 (мск), источник: VN.ru

Новые видеокамеры ГИБДД установят на дорогах области

На дорогах Новосибирской области появятся новые камеры. Машины будут взвешивать прямо в движении. В ГИБДД обсудили развитие систем фотовидеофиксации и динамическое взвешивание крупногабаритных тяжеловесных грузов.

В Новосибирской области действует 126 стационарных комлексов фотовидеофиксации. В этом году их установят девять — семь на перекрестках и две на аварийно опасных пешеходных переходах. Благодаря таким системам, на улицах Красный проспект и Жуковского количество нарушений сократилось в пять раз.

— За шесть месяцев 2017 года сотрудниками центра фотовидеофиксации вынесено более 530 тысяч постановлений по делу об административных правонарушениях. Они вынесены на основании информации, зафиксированной приборами фотовидеофиксации на суммы более 320 миллионов рублей, — говорит начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений УГИБДД Главного управления МВД по Новосибирской области Павел Килаберия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня в области существует пять систем динамического взвешивания крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Теперь измерять габаритные и весовые параметры транспорта можно будет в движении. Все показатели автоматически поступают в центр фотовидеофиксации, а там выписывают постановление о правонарушении.

— Если транспортное средство перегружено в два раза, то оно наносит в 16 раз больше ущерба, чем если бы оно было с нормативными нагрузками. Только по самым мягким экспертным оценкам, на территории Новосибирской области ущерб от движения тяжеловесных грузов составляет более миллиарда рублей ежегодно, — говорит начальник отдела информационных технологий и связи «Территориальное управление автомобильных дорог» Алексей Конкин.

Весы работают 24 часа в сутки и контролируют 80 процентов перевозок. С помощью этих мер административных нарушений на дорогах будет меньше.

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