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06:59 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Важные научные открытия года представят хабаровчанам

Научные журналисты расскажут неожиданные новости простым языком.

О самых важных научных открытиях года расскажут хабаровчанам в рамках проекта «Persona Grata. Хабаровск» главный редактор проекта «Нейроновости» Алексей Паевский и сооснователь портала Neuronovosti.ru Анна Хоружая. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в краевом центре они проведут две лекции.

Алексей Паевский в качестве автора и редактора сотрудничает с такими изданиями, как «Вокруг Света», Discovery, «Наука и жизнь», Газета.Ru, является автором сценариев телепередач «Галилео» и «Атланты: в поисках истины». Анна Хоружная — автор статей в журналах «Популярная механика», «Химия и жизнь», «Вокруг света», «Кот Шредингера», газете «Новости неврологии», научно-популярном журнале OYLA (Казахстан, Австралия, Новая Зеландия).

На лекции «Самые важные научные открытия года» расскажут простым и понятным языком о самых интересных, важных и неожиданных новостях науки за последний год. Мероприятие пройдёт в конференц-зале отеля «Олимпик» 27 июля в 19.00.

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