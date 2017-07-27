Половина Млечного Пути оказалась внегалактической

Источник: NASA

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«Вероятно, что большая часть материи Млечного Пути находилась в других галактиках и путешествовала по межгалактическому пространству, прежде чем была выбита мощным ветром и в итоге нашла свой новый дом в Млечном Пути», — предположил соавтор исследования Даниэль Англес-Алькасар.

Ученые полагают, что материя перемещалась между галактиками со скоростью в сотни километров в секунду, а наполнение Млечного Пути чужеродным веществом заняло несколько миллиардов лет.