Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вице-премьер Украины оскандалилась на немецком ТВ
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Конфликт на свадьбе перерос в массовую драку со стрельбой
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
СМИ: Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали подросших детей
СМИ: Волочкова получила предложение руки и сердца
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
64-летняя жена Макрона вышла в свет в джинсах-скинни (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
08:29 (мск), источник: Nur.kz

12 человек утонули на Капшагае с начала сезона

На Капшагае с начала купального сезона утонули уже 12 человек.

Источник: Nur.kz

Это рекордное количество трагедий на водохранилище, говорят специалисты ЧС и спасатели. В прошлом году их было в 3 раза меньше, передает телеканал «Алматы».

Читайте также
Мерседес на встречной протаранил два автомобиля в Алматы

Не заплывать за буйки, следить за детьми, не купаться в состоянии опьянения — казалось бы правила простые, но далеко не все ими пользуются. Люди приезжают отдыхать и забывают обо всем, даже о собственной безопасности.

Пляжный сезон для спасателей — самый горячий. Спасти тонущего человека необходимо за 6 минут, любое замешательство приведет к плачевным последствиям. С начала июня 24 часа в сутки на Капшагае посменно дежурят больше 30 спасателей.

Причина большинства происшествий — пренебрежение элементарными правилами поведения на воде.

«Мы патрулируем по водной глади на катере. Ездим вдоль берега и на машинах. С нами вместе выезжают работники ЧС, местная полиция и скорая», — сообщила специалист отряда спасателей Ермек Арыстанбаев.

Капшагай создан искусственно, поэтому здесь очень много ям. На глубине больше в полтора метра установлены специальные знаки. Но как бы не предупреждали спасатели и как бы не были готовы, элементарные правила о том, как держаться на воде должен знать каждый, кто приезжает купаться.

78 человек спасателям удалось спасти, 12 отдыхающих, к сожалению, погибли. В прошлом году число жертв водной стихии было в три раза меньше.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
При крушении самолета в Алматинской области погибли два человека (видео)
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Медведев распорядился выделить 2 млрд руб. для помощи с ипотекой
В Японском море ведутся поиски российского моряка
«Ъ» узнал о попытках авиакомпаний России остановить отток кадров
Мадуро призвал Трампа «остановить агрессию» в отношении страны
Россиянину, которого сняли с рейса Delta, принесли извинения
В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь