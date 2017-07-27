12 человек утонули на Капшагае с начала сезона

Источник: Nur.kz

Это рекордное количество трагедий на водохранилище, говорят специалисты ЧС и спасатели. В прошлом году их было в 3 раза меньше, передает телеканал «Алматы».

Читайте также Мерседес на встречной протаранил два автомобиля в Алматы

Не заплывать за буйки, следить за детьми, не купаться в состоянии опьянения — казалось бы правила простые, но далеко не все ими пользуются. Люди приезжают отдыхать и забывают обо всем, даже о собственной безопасности.

Пляжный сезон для спасателей — самый горячий. Спасти тонущего человека необходимо за 6 минут, любое замешательство приведет к плачевным последствиям. С начала июня 24 часа в сутки на Капшагае посменно дежурят больше 30 спасателей.

Причина большинства происшествий — пренебрежение элементарными правилами поведения на воде.

«Мы патрулируем по водной глади на катере. Ездим вдоль берега и на машинах. С нами вместе выезжают работники ЧС, местная полиция и скорая», — сообщила специалист отряда спасателей Ермек Арыстанбаев.

Капшагай создан искусственно, поэтому здесь очень много ям. На глубине больше в полтора метра установлены специальные знаки. Но как бы не предупреждали спасатели и как бы не были готовы, элементарные правила о том, как держаться на воде должен знать каждый, кто приезжает купаться.