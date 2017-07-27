12 человек утонули на Капшагае с начала сезона
На Капшагае с начала купального сезона утонули уже 12 человек.
На Капшагае с начала купального сезона утонули уже 12 человек.
Это рекордное количество трагедий на водохранилище, говорят специалисты ЧС и спасатели. В прошлом году их было в 3 раза меньше, передает телеканал «Алматы».
Не заплывать за буйки, следить за детьми, не купаться в состоянии опьянения — казалось бы правила простые, но далеко не все ими пользуются. Люди приезжают отдыхать и забывают обо всем, даже о собственной безопасности.
Пляжный сезон для спасателей — самый горячий. Спасти тонущего человека необходимо за 6 минут, любое замешательство приведет к плачевным последствиям. С начала июня 24 часа в сутки на Капшагае посменно дежурят больше 30 спасателей.
Причина большинства происшествий — пренебрежение элементарными правилами поведения на воде.
«Мы патрулируем по водной глади на катере. Ездим вдоль берега и на машинах. С нами вместе выезжают работники ЧС, местная полиция и скорая», — сообщила специалист отряда спасателей Ермек Арыстанбаев.
Капшагай создан искусственно, поэтому здесь очень много ям. На глубине больше в полтора метра установлены специальные знаки. Но как бы не предупреждали спасатели и как бы не были готовы, элементарные правила о том, как держаться на воде должен знать каждый, кто приезжает купаться.
78 человек спасателям удалось спасти, 12 отдыхающих, к сожалению, погибли. В прошлом году число жертв водной стихии было в три раза меньше.