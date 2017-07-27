В Кузбассе больше всего свободных вакансий открыто в строительной сфере
Количество вакансий в 2017 году выросло на 5,4 тыс и по состоянию на июль составляет 27,8 тыс.
Количество вакансий в 2017 году выросло на 5,4 тыс и по состоянию на июль составляет 27,8 тыс.
В Кемеровской области больше всего в работниках нуждаются предприятия строительной сферы и бюджетные учреждения.
Об этом сообщил заместитель губернатора Кузбасса Денис Шамгунов. При росте количества свободных вакансий количество безработных граждан сократилось на 6,7 тыс и составляет 28,6 тыс человек. 22% от общего количества вакансий открыто на предприятиях строительной области, еще 22% — в бюджетных учреждениях. На предприятих угледобывающей отрасли открыто 12% от всех свободных вакансий. Сильнее всего предприятия угледобывающей сферы нуждаются в водителях большегрузных автомобилей, машинистах карьерной техники, подземных электрослесарях, проходчиках