В Кузбассе больше всего свободных вакансий открыто в строительной сфере

Об этом сообщил заместитель губернатора Кузбасса Денис Шамгунов. При росте количества свободных вакансий количество безработных граждан сократилось на 6,7 тыс и составляет 28,6 тыс человек. 22% от общего количества вакансий открыто на предприятиях строительной области, еще 22% — в бюджетных учреждениях. На предприятих угледобывающей отрасли открыто 12% от всех свободных вакансий. Сильнее всего предприятия угледобывающей сферы нуждаются в водителях большегрузных автомобилей, машинистах карьерной техники, подземных электрослесарях, проходчиках и т. д. При этом средняя заработная плата специалистов составляет 39 000 рублей.