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07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе больше всего свободных вакансий открыто в строительной сфере

Количество вакансий в 2017 году выросло на 5,4 тыс и по состоянию на июль составляет 27,8 тыс.

В Кемеровской области больше всего в работниках нуждаются предприятия строительной сферы и бюджетные учреждения.

Об этом сообщил заместитель губернатора Кузбасса Денис Шамгунов. При росте количества свободных вакансий количество безработных граждан сократилось на 6,7 тыс и составляет 28,6 тыс человек. 22% от общего количества вакансий открыто на предприятиях строительной области, еще 22% — в бюджетных учреждениях. На предприятих угледобывающей отрасли открыто 12% от всех свободных вакансий. Сильнее всего предприятия угледобывающей сферы нуждаются в водителях большегрузных автомобилей, машинистах карьерной техники, подземных электрослесарях, проходчиках и т. д. При этом средняя заработная плата специалистов составляет 39 000 рублей.

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