Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдума поставила "крест" на российском туризме - эксперт
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Находка на $10 млн пролежала забытой в кладовке певца 40 лет
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребыванияС 26 июля избиратели 20 регионов могут подать заявления о голосовании по месту пребывания
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Воля и Утяшева опубликовали редкие снимки с детьми - СМИ
СМИ: Волочкова получила предложение руки и сердца
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
64-летняя жена Макрона вышла в свет в джинсах-скинни (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
08:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Противники «Платона» выходят на митинг в Екатеринбурге

В мероприятии будут участвовать до 500 человек.

30 июля 2017 года противники «Платона» выйдут на митинг в Екатеринбурге. Мероприятие начнется в 10.00 в Эльмашевском парке на Старых Большевиков.

Координатор свердловского отделения Объединения перевозчиков России Наиль Нигаматуллин заявил «Уралинформбюро», что акция уже согласована с властями. Ожидается, что в ней примут участие 300−500 человек. На митинг приедет председатель ОПР Андрей Бажутин.

«Мы будем говорить о проблемах неэффективной внутренней политики, проводимой государством, а также требовать наведения порядка в транспортной отрасли», — пояснил Нигаматуллин.

Сообщать другие подробности координатор не стал.

Плата за проезд по федеральным трассам, собираемая через систему «Платон», была введена 15 ноября 2015 года. Она должна была составить 3,06 рубля за километр пути. После волны протестов дальнобойщикам сделали скидку до 1,53 рубля. С 15 апреля 2017 года тариф подняли до 1,91 рубля.

У дальнобойщиков «Платон» вызывает массу недовольства. Во многих городах России, в том числе под Екатеринбургом, водители большегрузов в знак протеста стояли на трассах вдоль обочин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Прикамье фура протаранила иномарку - пострадал 7-летний ребенок
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Медведев распорядился выделить 2 млрд руб. для помощи с ипотекой
В Японском море ведутся поиски российского моряка
«Ъ» узнал о попытках авиакомпаний России остановить отток кадров
Мадуро призвал Трампа «остановить агрессию» в отношении страны
Россиянину, которого сняли с рейса Delta, принесли извинения
В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь