В Костанае член религиозной общины осужден за педофилию

После того, как отношения прихожанина со школьницей стали достоянием общественности, мужчина покинул Костанай, но был задержан. Об этом сообщает «Открытая Азия» со ссылкой на Ассоциацию центров исследования религий..



Мать школьницы также посещает «Источник жизни». После задержания прихожанин признал вину и период следствия провел на свободе. Суд проходил в закрытом режиме..



Подсудимому назначены два года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Кроме того, он обязан выплатить компенсацию морального вреда на сумму 140 тыс. тенге.