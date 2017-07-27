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07:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Автомобиль новокузнечанина за одну ночь превратился в улей

Настоящий гудящий пчелиный улей обосновался под капотом иномарки и сверху.

За одну ночь пчелы превратили автомобиль жителя Новокузнецка в улей.

Об инциденте сообщает Правоохранительный портал Кузбасса. Новокузнечанин припарковал свой автомобиль «Toyota Avensis» во дворе дома № 30 по улице Курако. Когда же автовладелец вышел во двор утром, то обнаружил, что капот его машины буквально облеплен пчелами. Внутри также гудели насекомые.

По счастливой случайности один из прохожих оказался владельцем пасеки. Мужчина знал, как нужно обращаться с насекомыми, и помог новокузнечанину убрать улей из его машины.

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