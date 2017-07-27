Автомобиль новокузнечанина за одну ночь превратился в улей

Об инциденте сообщает Правоохранительный портал Кузбасса. Новокузнечанин припарковал свой автомобиль «Toyota Avensis» во дворе дома № 30 по улице Курако. Когда же автовладелец вышел во двор утром, то обнаружил, что капот его машины буквально облеплен пчелами. Внутри также гудели насекомые.