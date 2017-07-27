ЮУрГУ и ЧТПЗ подписали соглашение о сотрудничестве
Отныне в ведущем вузе Урала будут готовить студентов по всем требованиям, предъявляемым к сотрудникам ЧТПЗ.
Отныне в ведущем вузе Урала будут готовить студентов по всем требованиям, предъявляемым к сотрудникам ЧТПЗ.
Политехнический институт
Отныне здесь будет проводиться подготовка студентов по всем требованиям, предъявляемым к сотруднику ЧТПЗ. Выпускник должен быть в курсе ведения технологических процессов на предприятии и быть сорганизованным к приему на работу. Обучение будет проходить по плану «дорожной карты», которую подготовили и подписали обе стороны.
«Мы вместе с коллегами с ЧТПЗ приблизились к решению общей проблемы. Мы будем готовить студентов как специалистов для конкретного предприятия. Причем, как преподаватели, так и сотрудники завода единовременно будут повышать свою квалификацию. Сегодня мы заключили “дорожную карту” и пошагово ее прописали. Определили ответственных и установили временные рамки. Я надеюсь, что нас ждут успехи», — прокомментировал директор Политехнического института ЮУрГУ Сергей Ваулин.
«Дорожная карта» содержит несколько блоков: наука, учеба, подготовка абитуриентов, работа со школами и их выпускниками. Кроме того, включены повышение квалификации преподавателей и сотрудников предприятия.