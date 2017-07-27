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08:12 (мск), источник: dostup1.ru

ЮУрГУ и ЧТПЗ подписали соглашение о сотрудничестве

Отныне в ведущем вузе Урала будут готовить студентов по всем требованиям, предъявляемым к сотрудникам ЧТПЗ.

Политехнический институт Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) заключил договор о сотрудничестве с Челябинским трубопрокатным заводом (ЧТПЗ), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отныне здесь будет проводиться подготовка студентов по всем требованиям, предъявляемым к сотруднику ЧТПЗ. Выпускник должен быть в курсе ведения технологических процессов на предприятии и быть сорганизованным к приему на работу. Обучение будет проходить по плану «дорожной карты», которую подготовили и подписали обе стороны.

«Мы вместе с коллегами с ЧТПЗ приблизились к решению общей проблемы. Мы будем готовить студентов как специалистов для конкретного предприятия. Причем, как преподаватели, так и сотрудники завода единовременно будут повышать свою квалификацию. Сегодня мы заключили “дорожную карту” и пошагово ее прописали. Определили ответственных и установили временные рамки. Я надеюсь, что нас ждут успехи», — прокомментировал директор Политехнического института ЮУрГУ Сергей Ваулин.

«Дорожная карта» содержит несколько блоков: наука, учеба, подготовка абитуриентов, работа со школами и их выпускниками. Кроме того, включены повышение квалификации преподавателей и сотрудников предприятия.

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