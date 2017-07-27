ЮУрГУ и ЧТПЗ подписали соглашение о сотрудничестве

Политехнический институт Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) заключил договор о сотрудничестве с Челябинским трубопрокатным заводом (ЧТПЗ), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отныне здесь будет проводиться подготовка студентов по всем требованиям, предъявляемым к сотруднику ЧТПЗ. Выпускник должен быть в курсе ведения технологических процессов на предприятии и быть сорганизованным к приему на работу. Обучение будет проходить по плану «дорожной карты», которую подготовили и подписали обе стороны.

«Мы вместе с коллегами с ЧТПЗ приблизились к решению общей проблемы. Мы будем готовить студентов как специалистов для конкретного предприятия. Причем, как преподаватели, так и сотрудники завода единовременно будут повышать свою квалификацию. Сегодня мы заключили “дорожную карту” и пошагово ее прописали. Определили ответственных и установили временные рамки. Я надеюсь, что нас ждут успехи», — прокомментировал директор Политехнического института ЮУрГУ Сергей Ваулин.