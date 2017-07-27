В Челябинской области пройдет массовая облава на пьяных водителей

Сегодня, 27 июля, личным составом полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области будут проведены массовые проверки водителей.

«Цель — исключить из транспортного потока лиц, находящихся за управлением транспортными средствами в состоянии опьянения», — сообщили в пресс-службе регионального главка.

В этом году на территории Челябинской области зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находившимися в состоянии опьянения, в которых 24 человека погибли и 136 получили ранения. Сотрудниками ГИБДД выявлено более 12 000 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей.

Госавтоинспекция Челябинской области призывает участников дорожного движения сообщать сведения о замеченных ими фактах управления автотранспортом в состоянии опьянения, используя вкладку «Сообщи о нетрезвом водителе» на главной странице интернет-сайта ГУ МВД России по Челябинской области, или по телефонам: