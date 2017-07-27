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08:11 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области пройдет массовая облава на пьяных водителей

В Челябинской области будут проведены массовые проверки водителей. Сотрудники ДПС будут искать пьяных.

Сегодня, 27 июля, личным составом полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области будут проведены массовые проверки водителей.

«Цель — исключить из транспортного потока лиц, находящихся за управлением транспортными средствами в состоянии опьянения», — сообщили в пресс-службе регионального главка.

В этом году на территории Челябинской области зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находившимися в состоянии опьянения, в которых 24 человека погибли и 136 получили ранения. Сотрудниками ГИБДД выявлено более 12 000 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей.

Госавтоинспекция Челябинской области призывает участников дорожного движения сообщать сведения о замеченных ими фактах управления автотранспортом в состоянии опьянения, используя вкладку «Сообщи о нетрезвом водителе» на главной странице интернет-сайта ГУ МВД России по Челябинской области, или по телефонам:

  • дежурная часть Управления ГИБДД — (351) 256−16−84.
  • дежурная часть ГИБДД г. Челябинска — (351) 728−60−10.
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