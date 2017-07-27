В Челябинской области пройдет массовая облава на пьяных водителей
В Челябинской области будут проведены массовые проверки водителей. Сотрудники ДПС будут искать пьяных.
В Челябинской области будут проведены массовые проверки водителей. Сотрудники ДПС будут искать пьяных.
Сегодня, 27 июля, личным составом полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области будут проведены массовые проверки водителей.
«Цель — исключить из транспортного потока лиц, находящихся за управлением транспортными средствами в состоянии опьянения», — сообщили в
В этом году на территории Челябинской области зарегистрировано 97
Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей.
Госавтоинспекция Челябинской области призывает участников дорожного движения сообщать сведения о замеченных ими фактах управления автотранспортом в состоянии опьянения, используя вкладку «Сообщи о нетрезвом водителе» на главной странице