Вузы Омска вошли в десятку самых востребованных в стране

Таким образом, Омская область разделила 8 и 9 позиции рейтинга вместе с Самарской областью — показатель востребованности системы высшего образования в регионах составил 1,23. Этот показатель специалисты высчитывали исходя из численности студентов, поступивших в вуз сразу после школы на очную форму обучения, а также численности выпускников школ с учетом и без учета корректирующего коэффициента.

С первого по седьмое место списка расположились Ленинградская, Томская, Московская, Новосибирская, Воронежская области, Хабаровский край, Тюменская и Самарская области.

Интересно, что в Омской области на 11672 выпускника вуза, нашедших работу в Омской области, приходится 4470 человек, которые трудоустроились в другом регионе. Индекс послевузовской миграции, по данным специалистов, составил 0,38.

Таким образом, Омская область попала в категорию регионов-транзитов, где вузы востребованы среди выпускников школ и работают как на внешний, так и на локальный рынки труда.