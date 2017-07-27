Динар Гильмутдинов прокомментировал ситуацию с попрошайками на дорогах

Известно, что на самых оживленных столичных дорог можно встретить инвалидов на колясках или костылях, маневрирующих между рядами автомобилей в пробках. Они настойчиво просят у водителей милостыню. Зачастую инвалиды только чудом избегают столкновения с автомобилями и создают аварийные ситуации.