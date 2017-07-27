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08:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Динар Гильмутдинов прокомментировал ситуацию с попрошайками на дорогах

Главный гаишник недоволен сложившейся ситуацией.

Начальник Управления ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал о попрошайках, побирающихся на дорогах Уфы.

Известно, что на самых оживленных столичных дорог можно встретить инвалидов на колясках или костылях, маневрирующих между рядами автомобилей в пробках. Они настойчиво просят у водителей милостыню. Зачастую инвалиды только чудом избегают столкновения с автомобилями и создают аварийные ситуации.

— Такая проблема есть. Наши инспекторы вежливо просят таких людей покинуть проезжую часть. С этой ситуацией нужно что-то делать, такого на дороге быть не должно, — рассказал Динар Гильмутдинов в прямом эфире ГТРК «Башкортостан».

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