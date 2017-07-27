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08:11 (мск), источник: VLADNEWS

Опасную рыбу выловили в Приморье

Улов представляет угрозу для жизни.

Источник: VLADNEWS

В Приморье выловили опасную рыбу, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Опасного морского обитателя поймали рыбаки вблизи острова Камни Унковского. Добычей рыбаков стала фугу — ядовитая рыба. ранее агентство уже сообщало о подобной находке. Тогда доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков рассказал, что это за зверь, и с чем его едят.

Также эксперт заверил, что лучше эту рыбу не готовить и в пищу не употреблять, по возможности не стоит даже прикасаться к улову, который представляет огромную опасность для жизни.

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