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11:52 (мск), источник: Volga News

Роспотребнадзор нашел нарушения в 519 самарских лагерях

В июле в 70 детских лагерях, в которых отдыхает более 15,5 тысячи детей завершается вторая смена летней оздоровительной кампании 2017 года, сообщают в самарском Роспотребнадзоре. Из них в 16 лагерях с дневным пребыванием пребывает более 1,3 тысячи детей, в 51 загородном лагере — почти 14 тысяч детей и в трех палаточных лагерях 264 ребенка.

Как отмечают в ведомстве, в первую смену в лагерях и санаториях отдохнуло порядка 61,1 тысячи ребят, в том числе в пришкольных дневных лагерях, их было более 680. По данным медицинских работников выраженный оздоровительный эффект по итогам первой смены отмечен у 91% детей, умеренный оздоровительный эффект — у 8,7%, отсутствие оздоровительного эффекта — у 0,3%, рассказали в ведомстве. Групповых случаев инфекционной заболеваемости на 17 июля не зарегистрировано.

По последним данным этим летом региональным Роспотребнадзором проведено 667 проверок в отношении учреждений отдыха и оздоровления различного типа. В 519 учреждениях специалисты нашли нарушения санитарных правил: не велась должным образом документация на пищеблоке, в ряде лагерей отмечены факты неудовлетворительного содержания помещений, территории и др. В каждом случае по фактам нарушений выдано предписание об их устранении. Кроме того, по результатам проверок возбуждено 658 дел об административных правонарушениях, вынесено 502 постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 1,6 млн рублей, 14 дел передано на рассмотрение в судебные органы.

В ходе проверок исследовано по микробиологическим и химическим показателям 272 пробы питьевой воды, из которых 1,5% проб не отвечает гигиеническим нормам по микробиологическим показателям. В результате анализа 105 проб воды бассейнов и естественных водоемов выяснилось, что 1% проб не отвечает гигиеническим нормам по микробиологическим показателям. Также надзорный орган проверил 564 пробы готовых блюд по микробиологическим показателям и 263 пробы — по санитарно-химическим. В первом случае неудовлетворительные результаты показал 1% от всех проб, во втором — почти 5%.

На ротавирусы, норовирусы и астровирусы обследовано 283 работника лагерей — в целях профилактики распространения кишечных вирусных инфекция в лагерях.

Проверки детских учреждений отдыха и оздоровления продолжаются, и основное внимание в настоящее время направлено на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности детей, отдыхающих в стационарных загородных учреждениях отдыха и палаточных лагерях.

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