В Сатке нашли одну из пропавших девочек

15-летнюю Любовь Ахметову, пропавшую на днях в Сатке, нашли живой и здоровой, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» сестра школьницы Анна Кашуба.

По предварительной информации, девочка находилась на даче с подружкой.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства.

Напомним, информация об исчезновении второй девочки появилась в группе поисков Василины Мухаметовой. Школьница ушла из дома, оставив записку.