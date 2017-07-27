В Сатке нашли одну из пропавших девочек
15-летняя школьница находилась на даче с подружкой.
15-летняя школьница находилась на даче с подружкой.
15-летнюю Любовь Ахметову, пропавшую на днях в Сатке, нашли живой и здоровой, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» сестра школьницы Анна Кашуба.
По предварительной информации, девочка находилась на даче с подружкой.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства.
Напомним, информация об исчезновении второй девочки появилась в группе поисков Василины Мухаметовой. Школьница ушла из дома, оставив записку.
Между тем новой информации об исчезновении Василины Мухаметовой пока нет.