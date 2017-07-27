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08:45 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Сатке нашли одну из пропавших девочек

15-летняя школьница находилась на даче с подружкой.

15-летнюю Любовь Ахметову, пропавшую на днях в Сатке, нашли живой и здоровой, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» сестра школьницы Анна Кашуба.

По предварительной информации, девочка находилась на даче с подружкой.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства.

Напомним, информация об исчезновении второй девочки появилась в группе поисков Василины Мухаметовой. Школьница ушла из дома, оставив записку.

Между тем новой информации об исчезновении Василины Мухаметовой пока нет.

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