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08:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершопов

Роспотребнадзор выпустил рекомендации посетителям мужских салонов красоты. На сайте федеральной службы опубликованы детали, на которые следует обращать внимание при пользовании услугами барбершопов.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство поясняет, что во время посещения барбершопов необходимо обратить внимание на соблюдение сотрудниками правил гигиены.

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В частности, мастерам предписывается мыть руки с мылом перед началом и после окончания обслуживания клиента, инструменты должны быть стерилизованы и продезинфицированы в бактерицидных излучателях или в специальных растворах, а удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно проводиться индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. При этом допускается использование кисточек, но лишь при условии их дезинфекции после каждого клиента.

Вся косметика должна иметь сертификаты соответствия и перевод на русский язык, а также не быть просроченной.

Ведомство напоминает, что при возникновении вопросов потребители вправе обратиться с жалобой в региональные управления Роспотребнадзора.

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