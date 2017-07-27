Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершопов

В частности, мастерам предписывается мыть руки с мылом перед началом и после окончания обслуживания клиента, инструменты должны быть стерилизованы и продезинфицированы в бактерицидных излучателях или в специальных растворах, а удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно проводиться индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. При этом допускается использование кисточек, но лишь при условии их дезинфекции после каждого клиента.