Жителей острова Русский напугала подлодка

В четверг, 27 июля, около острова Русский показалась подводная лодка, об этом сообщает ИА «Deita.ru».

По словам обеспокоенных очевидцев, некоторое время судно виднелось из воды, после чего скрылось.

Судя по всему, появление подлодки связано с празднованием Дня ВМФ, которое состоится 30 июля.

Также на протяжении последних дней жители и гости Владивостока с удовольствием наблюдают, как военные корабли выходят в акваторию Амурского залива, готовясь к празднику.

В программе военно-спортивного праздника запланировано участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок, и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск, а также свыше полутора тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота.

Кроме того, 28 июля в 11:00 состоится генеральная репетиция парада и военно-спортивного праздника, посвящённых Дню Военно-морского Флота России, сообщили ИА «Deita.ru» в пресс-службе Тихоокеанского флота. Репетиция начнется 28 июля в 11.00 с обхода на катере командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцем парадного строя кораблей, стоящих в акватории Амурского залива.

В 12.00 на водной станции Тихоокеанского флота начнется военно-спортивный праздник. Пройдут выступления спортивных и творческих коллективов, демонстрация возможностей оружия и боевой техники Тихоокеанского флота.