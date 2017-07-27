Жителей острова Русский напугала подлодка
Жителей острова Русский напугала подлодка (фото).
Жителей острова Русский напугала подлодка (фото).
В четверг, 27 июля, около острова Русский показалась подводная лодка, об этом сообщает ИА «Deita.ru».
По словам обеспокоенных очевидцев, некоторое время судно виднелось из воды, после чего скрылось.
Судя по всему, появление подлодки связано с празднованием Дня ВМФ, которое состоится 30 июля.
Также на протяжении последних дней жители и гости Владивостока с удовольствием наблюдают, как военные корабли выходят в акваторию Амурского залива, готовясь к празднику.
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Кроме того, 28 июля в 11:00 состоится генеральная репетиция парада и
В 12.00 на водной станции Тихоокеанского флота начнется
Виктор Бруевич.