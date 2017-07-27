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08:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Заельцовском бору нашли 300-летнюю сосну

В Заельцовском бору в Новосибирске нашли гигантскую сосну. И теперь учёные и краеведы — намерены выяснить возраст дерева.

Источник: Вести - Новосибирск

Вячеслав Карманов, краевед: «Дерево растёт довольно далеко от мест где люди в основном, гуляют — в стороне, в лесу поэтому про него мало кто знает. К нему не ведёт каких-то протоптанных тропинок, трасса далеко, до жилья далековато. Может, благодаря этому такая легенда Заельцовского бора до сих пор мало кому известна».

Эта легенда гласит, что дереву — триста лет. В обхвате — три метра восемьдесят сантиметров. Точный возраст лесного старожила — определят ученые. По образцу, который добыли на высоте в шесть метров — ниже — внутри дерева уже труха. Исследования проведут в лаборатории. Результаты — уже в ближайшие дни.

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