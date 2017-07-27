В Заельцовском бору нашли 300-летнюю сосну

Вячеслав Карманов, краевед: «Дерево растёт довольно далеко от мест где люди в основном, гуляют — в стороне, в лесу поэтому про него мало кто знает. К нему не ведёт каких-то протоптанных тропинок, трасса далеко, до жилья далековато. Может, благодаря этому такая легенда Заельцовского бора до сих пор мало кому известна».