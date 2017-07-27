В Заельцовском бору нашли 300-летнюю сосну
В Заельцовском бору в Новосибирске нашли гигантскую сосну. И теперь учёные и краеведы — намерены выяснить возраст дерева.
В Заельцовском бору в Новосибирске нашли гигантскую сосну. И теперь учёные и краеведы — намерены выяснить возраст дерева.
Вячеслав Карманов, краевед: «Дерево растёт довольно далеко от мест где люди в основном, гуляют — в стороне, в лесу поэтому про него мало кто знает. К нему не ведёт
Эта легенда гласит, что дереву — триста лет. В обхвате — три метра восемьдесят сантиметров. Точный возраст лесного старожила — определят ученые. По образцу, который добыли на высоте в шесть метров — ниже — внутри дерева уже труха. Исследования проведут в лаборатории. Результаты — уже в ближайшие дни.