Прокуратура обязала главу села уничтожить заросли конопли
Администрацией поселения мер, направленных на уничтожение одурманивающего растения, не принималось.
Администрацией поселения мер, направленных на уничтожение одурманивающего растения, не принималось.
Прокуратура Увельского района (Челябинская область) обязала главу Красносельского поселения уничтожить заросли конопли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации официального представителя регионального надзорного ведомства Натальи Мамаевой, в ходе проверки исполнения законодательства о профилактике наркомании на территории села были обнаружены заросли дикорастущего растения, содержащего одурманивающие вещества.
«Администрацией поселения мер, направленных на уничтожение конопли, не принималось. Бездействие в данном вопросе нарушает права граждан на жизнь и здоровье, повышает вероятность незаконного употребления наркотиков на территории Увельского района», — отметили в прокуратуре Челябинской области.
По результатам проверки в адрес главы Красносельского было внесено представление, нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.