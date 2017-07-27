Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребыванияС 26 июля избиратели 20 регионов могут подать заявления о голосовании по месту пребывания
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
28-летняя звезда "Вечернего Урганта" показала фигуру - СМИ
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Мелания Трамп вышла в свет в летнем платье за $2 тыс (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10:08 (мск), источник: РИА Новости

Памятник солисту Linkin Park предложили установить в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 27 июл — РИА Новости. Сразу две заявки на установку в Новосибирске памятника лидеру группы Linkin Park Честеру Беннингтону поступили на конкурс «125 идей для Новосибирска», который проводится по инициативе городских властей, сообщили РИА Новости в оргкомитете конкурса.

Источник: РИА Новости

Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.

Заявки на установку памятника прислали две горожанки из разных районов города. Они объяснили, что считают Беннингтона великим рок-музыкантом, ставшим символом поколения 2000-х годов.

«Это может быть постамент с фигурой вокалиста Linkin Park, держащей микрофон. Можно, конечно, изобразить и абстрактную фигуру музыканта, но лучше, если это будет узнаваемая персона, а не безликая скульптура. Другой вариант мемориала — памятная скамейка, украшенная фигурой вокалиста, нотами, словами песен», — пишет одна из заявительниц.

Памятник предлагается установить на набережной Оби. На нем может быть написана измененная фраза из одной из песен группы «Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? Well we do…» («Кого волнует, что среди миллиона звезд в небе погаснет одна? Нас…»).

В оргкомитете пояснили, что заявки будут рассмотрены наравне с другими. Конкурс «125 идей для Новосибирска» организован горадминистрацией в честь отмечающегося в 2018 году 125-летия Новосибирска. Свою идею для города может предложить любой его житель, затем все заявки будут проанализированы и некоторые из них воплотят в жизнь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Разговор с ГАИ, протокол и противотуманки: юристы разрушают автомифы
Пушков не исключил закрытия McDonald's в России
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Медведев распорядился выделить 2 млрд руб. для помощи с ипотекой
Суд отправил под стражу вице-губернатора Приморья Вишнякова
«Ъ» узнал о попытках авиакомпаний РФ остановить отток пилотов
Мадуро призвал Трампа «остановить агрессию» в отношении страны
Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков
Расследование уголовного дела Никиты Белых завершено
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь