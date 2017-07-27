Довольную улыбку не смогла сдержать в суде одна из хабаровских живодерок
Победные эмоции перед очередным заседанием продемонстрировала Алена Савченко.
Победные эмоции перед очередным заседанием продемонстрировала Алена Савченко.
Хабаровск, 27 июля, AmurMedia.
Дерзким поведением в который раз отличилась одна из хабаровских живодерок: перед очередным судебным заседанием Алена Савенко не смогла сдержать показную, довольную улыбку, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Запланированное судебное заседание по делу скандально известных живодерок состоялось сегодня в Индустриальном районном суде Хабаровска. Появление девушек на публике не обошлось без очередного «коленца». В центре внимания в который раз оказалась Алена Савченко.
Напомним, непотребный вид девушки отметили участники прошедшего ранее судебного заседания. Как заявили тогда свидетели по громкому делу, даже обрушившаяся на город жара не повод появляться в суде в чрезмерно коротких шортах. Элементарный
К слову, на сегодняшнее разбирательство эпатажная подсудимая пришла в джинсах. Однако это не помешало девушке показать себя во всей «красе» снова: к залу судебных заседаний скандально известная хабаровчанка прошествовала с высоко поднятой головой и вызывающе довольной улыбкой. В сравнении, эмоции остальных участников громкого уголовного дела были куда скромнее.
Как сообщалось ранее, перемена, произошедшая в девушках со времен первого судебного разбирательства, не укрылась и от хабаровской
Отметим, что следующее судебное заседание по делу хабаровских живодерках состоится на следующей неделе, 31 июля.