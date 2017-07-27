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08:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Довольную улыбку не смогла сдержать в суде одна из хабаровских живодерок

Победные эмоции перед очередным заседанием продемонстрировала Алена Савченко.

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Хабаровск, 27 июля, AmurMedia.

Дерзким поведением в который раз отличилась одна из хабаровских живодерок: перед очередным судебным заседанием Алена Савенко не смогла сдержать показную, довольную улыбку, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Запланированное судебное заседание по делу скандально известных живодерок состоялось сегодня в Индустриальном районном суде Хабаровска. Появление девушек на публике не обошлось без очередного «коленца». В центре внимания в который раз оказалась Алена Савченко.

Напомним, непотребный вид девушки отметили участники прошедшего ранее судебного заседания. Как заявили тогда свидетели по громкому делу, даже обрушившаяся на город жара не повод появляться в суде в чрезмерно коротких шортах. Элементарный дресс-код никто не отменял, сошлись во мнении присутствующие.

К слову, на сегодняшнее разбирательство эпатажная подсудимая пришла в джинсах. Однако это не помешало девушке показать себя во всей «красе» снова: к залу судебных заседаний скандально известная хабаровчанка прошествовала с высоко поднятой головой и вызывающе довольной улыбкой. В сравнении, эмоции остальных участников громкого уголовного дела были куда скромнее.

Как сообщалось ранее, перемена, произошедшая в девушках со времен первого судебного разбирательства, не укрылась и от хабаровской интернет-общественности. «Не похоже они совсем на арестантов. Слишком хладнокровные и как будто довольные. К тому же, многие отмечают, что девушки заметно поправились за время судебного разбирательства. Да и сам процесс какой-то тягомотный… В общем, уверенности в том, что виновные получат по заслугам, как это не печально, с каждым днем становится все меньше», — прокомментировали ранее интернет-пользователи.

Отметим, что следующее судебное заседание по делу хабаровских живодерках состоится на следующей неделе, 31 июля.

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