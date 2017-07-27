Лучшие фейерверки мира прогремят над Сочи

Состязания отборочного этапа стартуют на Центральной площади Олимпийского парка и продолжатся до конца августа — пиротехнические показы пройдут 28—29 июля , 4—5 августа , 11—12 августа и 25—26 августа . Выступления будут начинаться в 21:00 и заканчиваться в 22:30.

Восемь национальных команд претендуют на право защищать честь России на мировых стартах, сообщает пресс-служба краевого министерства курортов. Спортсмены готовят пиротехнические показы с исполнением под музыку трех композиций фейерверков длительностью 5−6 минут.