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09:51 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Лучшие фейерверки мира прогремят над Сочи

Кубанский курорт принимает отборочный этап Мирового чемпионата фейерверков 2018 года.

Состязания отборочного этапа стартуют на Центральной площади Олимпийского парка и продолжатся до конца августа — пиротехнические показы пройдут 28—29 июля, 4—5 августа, 11—12 августа и 25—26 августа. Выступления будут начинаться в 21:00 и заканчиваться в 22:30.

Восемь национальных команд претендуют на право защищать честь России на мировых стартах, сообщает пресс-служба краевого министерства курортов. Спортсмены готовят пиротехнические показы с исполнением под музыку трех композиций фейерверков длительностью 5−6 минут.

Впервые Мировой чемпионат фейерверков прошел в Зеленоградске в 2016 году, и в нем участвовали команды из России, Чехии, Франции и других стран. Победителем стала сборная Белоруссии.

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