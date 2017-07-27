Лучшие фейерверки мира прогремят над Сочи
Кубанский курорт принимает отборочный этап Мирового чемпионата фейерверков 2018 года.
Кубанский курорт принимает отборочный этап Мирового чемпионата фейерверков 2018 года.
Состязания отборочного этапа стартуют на Центральной площади Олимпийского парка и продолжатся до конца августа — пиротехнические показы пройдут
Восемь национальных команд претендуют на право защищать честь России на мировых стартах, сообщает
Впервые Мировой чемпионат фейерверков прошел в Зеленоградске в 2016 году, и в нем участвовали команды из России, Чехии, Франции и других стран. Победителем стала сборная Белоруссии.