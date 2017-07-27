В Казани открылся бассейн из наследия чемпионата мира по водным видам спорта

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(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Казани, на территории Казанского училища олимпийского резерва, состоялось торжественное открытие нового крытого плавательного бассейна «Олимпиец».

«Казань в последние годы демонстрирует огромные темпы по развитию спорта. Мы проводим на территории республики до 30 мероприятий каждый год. Мне приятно, что училище олимпийского резерва растет, надеюсь, что здесь мы вырастим пловцов, прыгунов в воду и представителей синхронного плавания мирового уровня», — сказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Бассейн «Олимпиец» стал последним из трех объектов наследия чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, который открылся на территории республики.