В Казани открылся бассейн из наследия чемпионата мира по водным видам спорта
Бассейн «Олимпиец» стал последним из трех объектов наследия чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, который открылся на территории РТ.
Бассейн «Олимпиец» стал последним из трех объектов наследия чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, который открылся на территории РТ.
(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Казани, на территории Казанского училища олимпийского резерва, состоялось торжественное открытие нового крытого плавательного бассейна «Олимпиец».
«Казань в последние годы демонстрирует огромные темпы по развитию спорта. Мы проводим на территории республики до 30 мероприятий каждый год. Мне приятно, что училище олимпийского резерва растет, надеюсь, что здесь мы вырастим пловцов, прыгунов в воду и представителей синхронного плавания мирового уровня», — сказал
Ранее в Алькеевском районе торжественно ввели в эксплуатацию бассейн «Ляйсан», в чаше которого в период чемпионата проходили соревнования по водному поло. Вторая спортивная конструкция «переехала» в Набережные Челны в спорткомплекс «Альбатрос». Бассейн, включающий в себя чашу 50 на 26 метров, 10 дорожек глубиной 2 метра, — наследие чемпионата мира по водным видам спорта, который прошел в Казани в 2015 году.