Могилу ребенка-«инопланетянина» II века н.э. нашли в Крыму

«Необычность захоронения заключается в том, что у погребенного по варварской традиции был сильно деформирован череп. По мнению антрополога, на момент смерти ребенку было не более полутора лет. Вполне возможно, что мальчику в дальнейшем суждено было стать воином, конным катафрактарием, защитником Боспорского государства», — говорится в сообщении.

Деформация черепов чаще всего встречается у сарматов, особенно поздних, и является одним из признаков их идентификации.

«Известно, что первые находки искусственно деформированных черепов сделаны основателем боспорской археологии Полем Дюбрюксом в 1826 году в некрополях Боспора Киммерийского, в районе Керчи. Черепная деформация, вероятнее всего, осуществлялась для обозначения принадлежности к группе или для демонстрации социального статуса. Конечно, для сторонников палеоконтакта подобного рода черепа являются неопровержимым доказательством контакта с пришельцами», — отмечают археологи.

Между тем, по мнению некоторых исследователей, подобного рода изменения формы черепа приводило к изменению характера человека, например, к повышенной агрессивности. «Так, сарматы, у которых деформация черепа была сильно распространена, являлись военизированным народом и отличались повышенной агрессией», — сказано в сообщении.

Рядом со скелетом ребенка обнаружены лепной сосуд, мелкие бусины пастового стекла и браслет медного сплава.