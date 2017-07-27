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09:40 (мск), источник: Volga News

Самарский хор Ventus победил на Европейских хоровых играх

Хор Ventus самарской Детской центральной хоровой школы принял участие в Гран-при наций и III Европейских хоровых играх в Риге. Коллектив завоевал первое место в открытом конкурсе и второе место в конкурсе Гран-при наций.

В Гран-при наций и III Европейских хоровых играх в Риге приняли участие 156 хоров и более 5 тыс. певцов из 30 стран: Бельгии, Болгарии, Бразилии, Канады, Китая, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Фарерских островов, Финляндии, Германии, Греции, Великобритании, Венгрии, Индонезии, Израиля, Италии, Латвии, России, Нидерландов, Польши, Португалии, Республики Корея, Румынии, ЮАР, Швейцарии, США и др.

Самарская область была представлена хором Ventus Детской центральной хоровой школы (хормейстер Светлана Ерастова). Коллектив завоевал первое место в открытом конкурсе (категория «Детские хоры»). По решению жюри ребята смогли принять участие в Гран-при наций, минуя Европейский конкурс чемпионов. В результате коллектив занял в конкурсе Гран-при наций второе место.

Напомним, Ventus — старший хор самарской Детской центральной хоровой школы. Программу, которую коллектив представил на III Европейских хоровых играх в Риге, можно было услышать и в Самаре. С ней ребята выступили на отчетном концерте Детской центральной хоровой школы, прошедшем в Самарском театре оперы и балета 23 мая.

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