Самарский хор Ventus победил на Европейских хоровых играх

В Гран-при наций и III Европейских хоровых играх в Риге приняли участие 156 хоров и более 5 тыс. певцов из 30 стран: Бельгии, Болгарии, Бразилии, Канады, Китая, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Фарерских островов, Финляндии, Германии, Греции, Великобритании, Венгрии, Индонезии, Израиля, Италии, Латвии, России, Нидерландов, Польши, Португалии, Республики Корея, Румынии, ЮАР, Швейцарии, США и др.

Самарская область была представлена хором Ventus Детской центральной хоровой школы (хормейстер Светлана Ерастова). Коллектив завоевал первое место в открытом конкурсе (категория «Детские хоры»). По решению жюри ребята смогли принять участие в Гран-при наций, минуя Европейский конкурс чемпионов. В результате коллектив занял в конкурсе Гран-при наций второе место.