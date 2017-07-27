Самарский хор Ventus победил на Европейских хоровых играх
Хор Ventus самарской Детской центральной хоровой школы принял участие в
Хор Ventus самарской Детской центральной хоровой школы принял участие в
В
Самарская область была представлена хором Ventus Детской центральной хоровой школы (хормейстер Светлана Ерастова). Коллектив завоевал первое место в открытом конкурсе (категория «Детские хоры»). По решению жюри ребята смогли принять участие в
Напомним, Ventus — старший хор самарской Детской центральной хоровой школы. Программу, которую коллектив представил на III Европейских хоровых играх в Риге, можно было услышать и в Самаре. С ней ребята выступили на отчетном концерте Детской центральной хоровой школы, прошедшем в Самарском театре оперы и балета 23 мая.