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09:48 (мск), источник: Actualitati.md

Молдову ждут дожди и похолодание

По прогнозам государственной гидрометеорологической службы РМ, 27 июля на территории всей республики ожидаются кратковременные дожди, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

На севере республики термометры будут показывать от +15C до +18C ночью и от +24C до +27C днем.

Минимальные температуры в центре будут от +16C до +19C, а максимальные от +25C до +28C.

На юге температура воздуха ночью составит от +17C до +20C, а днем от +26C до +29C.

Атмосферное давление низкое. В последующие сутки погода существенно не изменится.

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