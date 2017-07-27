Молдову ждут дожди и похолодание
По прогнозам государственной гидрометеорологической службы РМ, 27 июля на территории всей республики ожидаются кратковременные дожди, сообщает Actualitati.md.
По прогнозам государственной гидрометеорологической службы РМ, 27 июля на территории всей республики ожидаются кратковременные дожди, сообщает Actualitati.md.
На севере республики термометры будут показывать от +15C до +18C ночью и от +24C до +27C днем.
Минимальные температуры в центре будут от +16C до +19C, а максимальные от +25C до +28C.
На юге температура воздуха ночью составит от +17C до +20C, а днем от +26C до +29C.
Атмосферное давление низкое. В последующие сутки погода существенно не изменится.