Молдову ждут дожди и похолодание

Источник: Actualitati.md

На севере республики термометры будут показывать от +15C до +18C ночью и от +24C до +27C днем.

Минимальные температуры в центре будут от +16C до +19C, а максимальные от +25C до +28C.

На юге температура воздуха ночью составит от +17C до +20C, а днем от +26C до +29C.