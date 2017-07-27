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09:49 (мск), источник: Kapital.kz

В Казахстане приостановили эксплуатацию самолетов ЯК-12

Комитет гражданской авиации приостанавливает эксплуатацию самолетов ЯК-12 до завершения расследования авиапроисшетвия.

Источник: Kapital.kz

Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию РК.

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«На основании происшествия, произошедшего в Панфиловском районе Алматинской области с воздушным судном Як-12 ТОО «НАК «Казавиа», Комитетом гражданской авиации МИР РК принято решение о приостановлении эксплуатации воздушных судов ЯК-12 на территории РК до окончания расследования», — говорится в сообщении ведомства.

Причины трагедии выясняет Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК.

Напомним, 27 июля 2017 года в результате падения самолёта ЯК-12 погибли 2 человека. Самолет выполнял авиахимработы.

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