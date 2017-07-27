В Казахстане приостановили эксплуатацию самолетов ЯК-12
Комитет гражданской авиации приостанавливает эксплуатацию самолетов ЯК-12 до завершения расследования авиапроисшетвия.
Комитет гражданской авиации приостанавливает эксплуатацию самолетов ЯК-12 до завершения расследования авиапроисшетвия.
Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в
«На основании происшествия, произошедшего в Панфиловском районе Алматинской области с воздушным судном Як-12 ТОО «НАК «Казавиа», Комитетом гражданской авиации МИР РК принято решение о приостановлении эксплуатации воздушных судов ЯК-12 на территории РК до окончания расследования», — говорится в сообщении ведомства.
Причины трагедии выясняет Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК.
Напомним, 27 июля 2017 года в результате падения самолёта ЯК-12 погибли 2 человека. Самолет выполнял авиахимработы.