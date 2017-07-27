В Омске ГИБДД проверит весь пассажирский транспорт из-за частых ДТП
В омской Госавтоинспекции решили ввести практику метод сплошных проверок, первая из которых пройдет в Омске в пятницу, 28 июля.
В омской Госавтоинспекции решили ввести практику метод сплошных проверок, первая из которых пройдет в Омске в пятницу, 28 июля.
В ходе рейда сотрудники вместе со специалистами технадзора проверят все пассажирские транспортные средства и их водителей.
Передвижной пункт техосмотра будет контролировать состояние подвижного состава на конечных остановках, отметили в
Сплошные проверки в омской Госавтоинспекции решили ввести