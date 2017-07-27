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09:55 (мск), источник: СуперОмск

В Омске ГИБДД проверит весь пассажирский транспорт из-за частых ДТП

В омской Госавтоинспекции решили ввести практику метод сплошных проверок, первая из которых пройдет в Омске в пятницу, 28 июля.

В ходе рейда сотрудники вместе со специалистами технадзора проверят все пассажирские транспортные средства и их водителей.

Передвижной пункт техосмотра будет контролировать состояние подвижного состава на конечных остановках, отметили в пресс-службе ведомства.

Сплошные проверки в омской Госавтоинспекции решили ввести из-за возросшего числа аварий, произошедших по вине водителей пассажирского транспорта. За 6 месяцев 2017 года в регионе зарегистрировано 53 аварии, в которых 3 человека погибли, еще 90 — пострадали.

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