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10:10 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре запустили бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте

В Краснодаре с 27 июля в девяти автобусных маршрутах начала действовать бесконтактная оплата проезда.

Проект реализуется на новых транспортных терминалах, которые работают с банковскими картами международных платежных систем. Также можно оплачивать с помощью смартфонов, которые поддерживают системы платежей Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay. Сейчас такой способ оплаты действует на автобусных маршрутах 2, 2Е, 10, 14, 43, 46, 51, 52, 96.

Пилотный проект продлится до 1 сентября, после этого планируется запустить бесконтактную оплату во всех автобусах, трамваях и троллейбусах, а в 2018 году — в маршрутках.

Мэр Краснодара Евгений Первышов сказал, что переход будет плавным, но Краснодар будет стремиться к тому чтобы в будущем полностью отказаться от оплаты наличными. Город не вкладывает деньги в этот проект, расходы взял на себя Сбербанк.

Как сообщали Юга.ру, общая сумма долга МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» составляет порядка 800 млн рублей. Депутаты гордумы Краснодара выделили предприятию 200 млн рублей, чтобы разблокировать счета предприятия, оплатить поставленные горюче-смазочные материалы и электроэнергию.

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