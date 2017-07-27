В Краснодаре запустили бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте

Проект реализуется на новых транспортных терминалах, которые работают с банковскими картами международных платежных систем. Также можно оплачивать с помощью смартфонов, которые поддерживают системы платежей Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay. Сейчас такой способ оплаты действует на автобусных маршрутах 2, 2Е, 10, 14, 43, 46, 51, 52, 96.

Пилотный проект продлится до 1 сентября, после этого планируется запустить бесконтактную оплату во всех автобусах, трамваях и троллейбусах, а в 2018 году — в маршрутках.

Мэр Краснодара Евгений Первышов сказал, что переход будет плавным, но Краснодар будет стремиться к тому чтобы в будущем полностью отказаться от оплаты наличными. Город не вкладывает деньги в этот проект, расходы взял на себя Сбербанк.