Повышение температуры воздуха до +30 градусов ожидается 27 июля в Нижнем Новгороде и Нижегородской области
Облачно с прояснениями, местами дожди.
Облачно с прояснениями, местами дожди.
Повышение температуры воздуха до +30 градусов ожидается 27 июля в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, сообщается на сайте ФГУБ «Нижнего Волжское УГМС».
По прогнозам синоптиков, днем в регионе ожидается жаркая погода. Облачно с прояснениями, местами дожди. Столбик термометра поднимется до +25… +30 градусов выше ноля. Ветер