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10:12 (мск), источник: НТА-Приволжье

Повышение температуры воздуха до +30 градусов ожидается 27 июля в Нижнем Новгороде и Нижегородской области

Облачно с прояснениями, местами дожди.

Повышение температуры воздуха до +30 градусов ожидается 27 июля в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, сообщается на сайте ФГУБ «Нижнего Волжское УГМС».

По прогнозам синоптиков, днем в регионе ожидается жаркая погода. Облачно с прояснениями, местами дожди. Столбик термометра поднимется до +25… +30 градусов выше ноля. Ветер юго-западный 2−7 м/с.

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