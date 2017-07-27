Голодовка в нижнетагильской ИК-5 прекращена: все осужденные принимают пищу
Голодовка в нижнетагильской ИК-5 прекращена. Вcе осужденные колонии принимают пищу.
Голодовка в нижнетагильской ИК-5 прекращена. Вcе осужденные колонии принимают пищу.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Как уточнили в ведомстве, до этого «не питающиеся» в столовой учреждения осужденные мотивировали свои действия требованиями послабления режима. Однако, накануне, прекратили «голодовку».
26 июля ИК-5 посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области и представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области Сергей Санников. В учреждении работает группа сотрудников аппарата областного ГУФСИН России. По факту отказа осужденных от приема пищи руководством ГУФСИН проводится служебная проверка. О ситуации были оповещены представители надзорных органов — Свердловской областной прокуратуры, Нижнетагильской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Напомним, ранее, 20 июля учреждение посетили первый заместитель прокурора Свердловской области Владимир Маленьких, прокурор Нижнетагильской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Игорь Гусаков.
«Есть члены ОНК, которые действительно работают, чтобы в этой деятельности был смысл, а есть те, которые провоцируют, занимаются разжиганием придуманных фактов. Цель — маленькой кучке граждан, самих афилированных с криминалом, “отработать” деньги, заработать на этом и уйти на следующее учреждение. Сейчас следственные органы закончат свои проверки, если не будет ничего найдено по предыдущим заявлениям осужденных, сотрудники обратятся в суд. Эту колонию уже пытались оболгать и сотрудники подавали в суд на осужденных, которые лгали, и граждан, которые называют себя правозащитниками. Каждая попытка бездоказательно обвинить в
Напомним, 25 июля осужденные ИК-5 объявили голодовку. Изначально от приема пищи отказались 14 осужденных. Как ранее заявили в областном ГУФСИН, акция носит
К вечеру 25 июля число голодающих сократилось до 11 человек. По состоянию на 26 июля, количество голодающих сократилось до восьми.