Голодовка в нижнетагильской ИК-5 прекращена: все осужденные принимают пищу

«Есть члены ОНК, которые действительно работают, чтобы в этой деятельности был смысл, а есть те, которые провоцируют, занимаются разжиганием придуманных фактов. Цель — маленькой кучке граждан, самих афилированных с криминалом, “отработать” деньги, заработать на этом и уйти на следующее учреждение. Сейчас следственные органы закончат свои проверки, если не будет ничего найдено по предыдущим заявлениям осужденных, сотрудники обратятся в суд. Эту колонию уже пытались оболгать и сотрудники подавали в суд на осужденных, которые лгали, и граждан, которые называют себя правозащитниками. Каждая попытка бездоказательно обвинить в чем-то не будет нашими сотрудниками оставляться без ответа. При распространении лживой информации будем направлять иски в суд», — прокомментировал ситуацию Накануне.RU пресс-секретарь ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.