Суд заставил жительницу Прикамья поделиться квартирой с детьми
Два года назад Ирина Степанова (фамилия изменена), мать троих детей, купила в Красновишерске квартиру.
Два года назад Ирина Степанова (фамилия изменена), мать троих детей, купила в Красновишерске квартиру.
Рассчиталась за жилье средствами материнского капитала. По закону, чтобы не ущемлять интересов детей, она обязана была оформить квартиру в общую долевую собственность.
Однако Степанова, несмотря на письменное, заверенное нотариусом обещание, этого не сделала.
И квартиру оформила только на себя. Нарушение прав несовершеннолетних обнаружилось во время прокурорской проверки.
Тогда же сотрудники надзорного органа поняли: Ирина Степанова не единственная поступившая таким образом. Выявили шесть подобных случаев, интересы 10 несовершеннолетних были ущемлены.
— Права детей нарушаются самым грубым образом, — считает прокурор Красновишерского района Ольга Константинова. — Они лишаются права на распоряжение в будущем жилым помещением.
Получается, что материнский капитал, который выдается в интересах детей, в том числе для обеспечения их жильем, по сути, используется родителями. Мотивы такого поведения, как правило, одни и те же — взрослые хотят единолично распоряжаться приобретенным имуществом.
— Когда их спрашивают о причинах такого поведения, они обычно отмалчиваются, — говорит Ольга Константинова. — Но потом признаются, что так проще продать квартиру.
После выявления нарушений только одна родительница не стала дожидаться решения суда и оформила общую долевую собственность на жилье. Остальные отнеслись к случившемуся равнодушно. Та же Степанова даже на суд не пришла. Позвонила секретарю и сказала, что со всем согласна и пусть дело рассматривают без нее.
В итоге суд вынес решение возложить на Степанову обязанность оформить приобретенное жилье в общую долевую собственность с детьми.
— Полагаю, что этого недостаточно, — считает Ольга Константинова. — Ведь наверняка есть случаи, когда маткапитал получен, израсходован на покупку жилья и оно уже продано. Причем без участия детей, для благосостояния которых и была начата эта государственная программа.
По мнению прокурора, обязанность контролировать, как используется данное пособие, следует возложить на сотрудников социальных служб.
Кстати.
В Пермском крае за десять лет реализации программы маткапитал получили 170 тысяч человек. Право на получение материнского (семейного) капитала предоставляется один раз. Средства передаются только по безналичному расчету. Любые попытки их обналичить являются незаконными. Владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается на участие в схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств.