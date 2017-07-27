Суд заставил жительницу Прикамья поделиться квартирой с детьми

Рассчиталась за жилье средствами материнского капитала. По закону, чтобы не ущемлять интересов детей, она обязана была оформить квартиру в общую долевую собственность.

Однако Степанова, несмотря на письменное, заверенное нотариусом обещание, этого не сделала.

И квартиру оформила только на себя. Нарушение прав несовершеннолетних обнаружилось во время прокурорской проверки.

Тогда же сотрудники надзорного органа поняли: Ирина Степанова не единственная поступившая таким образом. Выявили шесть подобных случаев, интересы 10 несовершеннолетних были ущемлены.

— Права детей нарушаются самым грубым образом, — считает прокурор Красновишерского района Ольга Константинова. — Они лишаются права на распоряжение в будущем жилым помещением.

Получается, что материнский капитал, который выдается в интересах детей, в том числе для обеспечения их жильем, по сути, используется родителями. Мотивы такого поведения, как правило, одни и те же — взрослые хотят единолично распоряжаться приобретенным имуществом.

— Когда их спрашивают о причинах такого поведения, они обычно отмалчиваются, — говорит Ольга Константинова. — Но потом признаются, что так проще продать квартиру.

После выявления нарушений только одна родительница не стала дожидаться решения суда и оформила общую долевую собственность на жилье. Остальные отнеслись к случившемуся равнодушно. Та же Степанова даже на суд не пришла. Позвонила секретарю и сказала, что со всем согласна и пусть дело рассматривают без нее.

В итоге суд вынес решение возложить на Степанову обязанность оформить приобретенное жилье в общую долевую собственность с детьми.

— Полагаю, что этого недостаточно, — считает Ольга Константинова. — Ведь наверняка есть случаи, когда маткапитал получен, израсходован на покупку жилья и оно уже продано. Причем без участия детей, для благосостояния которых и была начата эта государственная программа.

По мнению прокурора, обязанность контролировать, как используется данное пособие, следует возложить на сотрудников социальных служб.

Кстати.