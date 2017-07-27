В Уфе скульптуру клоуна Карандаша вновь перенесли

Источник: Proufu.ru

Напомним, неделю назад клоун появился на перекрестке улицы Российской и Уфимского шоссе спустя целый год отсутствия. Скульптуру приводили в порядок после того, как ее сломали вандалы, когда она еще стояла перед Госцирком.

На этот раз малую архитектурную форму в виде клоуна Михаила Румянцева заметили на улице Академика Королёва, напротив ТСК «Звёздный».

«Его вчера только поставил город, мы не успели его рассмотреть как следует. Ну, вроде бы смешной, только лицо… Не очень похоже получилось. Зато детям очень нравится, многие останавливаются посмотреть на него или сделать фото», — рассказали в ТСК «Звёздный».