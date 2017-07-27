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09:51 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе скульптуру клоуна Карандаша вновь перенесли

Фигуру клоуна Карандаша, недавно вернувшуюся в Уфу после реставрации, снова перенесли, сообщили в уфимской мэрии.

Источник: Proufu.ru

Напомним, неделю назад клоун появился на перекрестке улицы Российской и Уфимского шоссе спустя целый год отсутствия. Скульптуру приводили в порядок после того, как ее сломали вандалы, когда она еще стояла перед Госцирком.

На этот раз малую архитектурную форму в виде клоуна Михаила Румянцева заметили на улице Академика Королёва, напротив ТСК «Звёздный».

«Его вчера только поставил город, мы не успели его рассмотреть как следует. Ну, вроде бы смешной, только лицо… Не очень похоже получилось. Зато детям очень нравится, многие останавливаются посмотреть на него или сделать фото», — рассказали в ТСК «Звёздный».

Между тем на первоначальном месте Карандаша — перед Госцирком — вскоре появятся новые арт-объекты. На сей раз это большие фигуры героев советских мультиков.

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